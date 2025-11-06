Contrôle de conformité des véhicules : bonne nouvelle pour les automobilistes d’Alger (ministère)

Bonne nouvelle pour les automobilistes de la capitale. Le ministère des Hydrocarbures et des Mines vient de lancer une nouvelle mesure destinée à désengorger les services de contrôle technique de la wilaya d’Alger.

Les services des mines de la capitale sont saturés depuis des années. Longues files, délais excessifs, manque de rendez-vous… À partir de maintenant, les citoyens résidant à Alger pourront présenter leurs véhicules au contrôle de conformité dans trois wilayas voisines, Boumerdès, Tipaza ou Médéa.

Une initiative administrative simple, mais qui promet de soulager des milliers d’usagers lassés des délais à rallonge et des files d’attente sans fin.

Un nouveau dispositif pour fluidifier le contrôle de conformité des véhicules à Alger

Ce nouveau dispositif étend officiellement les compétences des ingénieurs des mines de ces trois wilayas voisines à la capitale.

Concrètement, un automobiliste domicilié à Alger pourra se rendre dans l’un des services des mines de Boumerdès, Tipaza ou Médéa, muni :

Du dossier complet du véhicule,

D’un certificat de résidence prouvant qu’il habite dans une commune d’Alger.

Une fois le procès-verbal de conformité (annexe n°1) obtenu. Il suffira de déposer le dossier final à la mairie du lieu de résidence pour procéder à l’immatriculation.

Un allègement bienvenu pour les services de la capitale

Le ministère explique que cette mesure vise avant tout à améliorer l’accueil des citoyens. Ainsi qu’à réduire la pression sur les services des mines d’Alger, souvent saturés.

En répartissant la charge de travail entre plusieurs wilayas, les autorités espèrent accélérer le traitement des dossiers et garantir un service plus fluide et plus transparent.

Ce dispositif offre aux habitants de la capitale plusieurs alternatives pratiques. Tout en maintenant la même rigueur technique et administrative.

La numérisation continue avec la plateforme “Markabati DZ”

Cette réforme vient s’ajouter à un autre chantier majeur du ministère, la digitalisation des démarches liées au contrôle technique. La plateforme « Markabati DZ », déjà opérationnelle, permet de réserver en ligne un rendez-vous pour le contrôle de conformité. Ainsi que consulter la liste des pièces à fournir et de suivre l’état d’avancement du dossier.

Accessible via markabatidz.energy.gov.dz, cet outil s’inscrit dans la stratégie nationale de transformation numérique impulsée par le président Abdelmadjid Tebboune. L’objectif est de moderniser les services publics et od’ffrir aux citoyens une expérience administrative plus simple et rapide.

En ouvrant les portes des wilayas voisines pour le contrôle de conformité, le ministère des Hydrocarbures et des Mines fait un pas concret vers une administration plus fluide et plus proche du citoyen.