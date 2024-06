Contribution financière de l’Algérie à l’Autorité palestinienne : versement anticipé

Hier, le mardi 11 juin, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé une décision importante pour la Palestine. L’Algérie a décidé d’avancer le versement de la deuxième tranche de sa contribution financière au budget de l’Autorité palestinienne. Cette décision vise à aider les Palestiniens de manière urgente cette année.

Dans une allocution prononcée par le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, au nom du président Tebboune, ce dernier a exprimé son espoir. Il souhaite que cette mesure contribue à “atténuer les souffrances de nos frères à Gaza”. Cette déclaration a été faite lors d’une conférence de haut niveau sur la situation humanitaire à Gaza, tenue à Amman, en Jordanie.

Le président Tebboune a souligné la responsabilité et la solidarité de l’Algérie envers le peuple palestinien. Il a rappelé l’engagement constant de l’Algérie à soutenir la Palestine. L’Algérie verse ses contributions au budget de l’Autorité palestinienne dans les délais fixés. Pour lui, il était crucial d’annoncer cette décision d’avance sur la deuxième tranche de la contribution financière annuelle.

La situation à Gaza reste critique, et le besoin d’aide humanitaire est immense. En avançant ce versement, l’Algérie espère apporter un soulagement immédiat aux Palestiniens. Le président Tebboune a exprimé son souhait que ce geste inspire d’autres bailleurs de fonds. Il espère qu’ils augmenteront leur soutien pour mettre fin à la tragédie des Palestiniens.

Une espérance pour plus de solidarité internationale

En conclusion, le président Tebboune a formulé un vœu clair : il souhaite que cette initiative algérienne serve de modèle. Il espère qu’elle encouragera les autres pays à renforcer leur aide et à participer activement et de manière constructive. La solidarité internationale est essentielle pour atténuer les souffrances à Gaza et pour soutenir les efforts de paix en Palestine.

L’Algérie a toujours été un soutien de la cause palestinienne. Cet engagement continu se manifeste à travers des contributions régulières et significatives. La décision d’avancer le versement de la contribution financière de cette année reflète la détermination de l’Algérie à rester aux côtés du peuple palestinien en ces temps difficiles.

Pour conclure, cette décision de l’Algérie est un appel à une coopération internationale renforcée. Face aux défis humanitaires à Gaza, une réponse collective est nécessaire. L’action de l’Algérie souligne l’importance de la solidarité mondiale pour apporter un changement positif. Le soutien financier et l’engagement politique sont cruciaux pour créer un avenir meilleur pour les Palestiniens.