ATTENTION ! Une contrefaçon dangereuse touche deux marques cultes en Algérie

Deux références familières des cuisines algériennes se retrouvent dans le viseur des faussaires. Le chocolat noir spécial de la gamme Ambassadeur, produit par Bimo, et la levure chimique pour pâtisserie Nouara circulent aujourd’hui sous forme de copies sur certains étals.

Fabricant et associations de consommateurs ont lancé simultanément l’alerte, inquiets d’une contrefaçon alimentaire qui gagne du terrain et qui touche directement la santé comme le portefeuille des ménages.

Bimo dénonce une imitation de son chocolat Ambassadeur

Le fabricant a confirmé par communiqué la présence sur le marché d’une version frauduleuse de son chocolat noir spécial. L’entreprise ne se contente pas d’avertir les acheteurs : elle s’adresse directement aux détaillants et aux grossistes.

Consigne claire de la part de Bimo : retirer sans délai les lots douteux des rayons, prévenir la société et communiquer le nom des fournisseurs ayant livré la marchandise. L’idée est de reconstituer la chaîne d’approvisionnement pour identifier l’origine des faux.

Le risque, pour le consommateur, n’est pas uniquement financier. Un produit alimentaire fabriqué hors de tout contrôle échappe aux normes d’hygiène, de traçabilité et de composition. Personne ne sait ce que contient réellement la tablette copiée.

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Himayatec appelle à vérifier emballage et provenance

L’Association invite les acheteurs à redoubler d’attention. Difficile, reconnaît-elle, de repérer une imitation d’un simple coup d’œil.

Trois points méritent donc un examen attentif avant de passer en caisse : savoir d’où vient la marchandise et par quel circuit elle est arrivée, observer l’état général du conditionnement, puis contrôler la cohérence des informations légales et commerciales imprimées sur la boîte. L’association recommande par ailleurs de privilégier les commerces régulièrement déclarés.

En cas de doute après l’achat, Himayatec conseille de garder l’emballage et le ticket de caisse. Ces éléments servent de preuve. Les citoyens peuvent aussi transmettre des photographies accompagnées de la localisation du point de vente via la page officielle de l’association, ce qui accélère l’intervention des services compétents.

La levure Nouara copiée, Himayatec publie un comparatif

Même scénario du côté de la pâtisserie. L’Organisation algérienne de défense du consommateur, Himayatec, signale la circulation d’un sachet imitant la levure chimique Nouara, une référence présente dans la quasi-totalité des foyers. Des écarts visuels séparent pourtant l’authentique de sa copie.

Pour aider les ménages à faire la différence, l’organisation a mis en ligne un visuel comparatif détaillant la présentation et l’agencement du sachet d’origine.

L’enjeu est d’abord technique : un agent levant de qualité douteuse ruine une préparation. Ensuite sanitaire et économique, puisque l’acheteur paie le prix d’un produit de marque pour recevoir une substance dont la composition reste inconnue.

L’appel est le même que pour le chocolat : inspecter les paquets habituels, interroger son commerçant sur la provenance, signaler immédiatement toute anomalie.

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La contrefaçon alimentaire prospère sur le manque de contrôle

Ces deux alertes, lancées à quelques jours d’intervalle, dessinent une tendance. Les faussaires ciblent des marques installées, à forte rotation, dont l’emballage est immédiatement reconnaissable par le consommateur. Plus le produit est banal, moins l’acheteur l’examine.

Fabricants et associations convergent sur un constat : le signalement rapide des citoyens demeure l’arme la plus efficace. Chaque photo envoyée, chaque facture conservée, chaque adresse de magasin communiquée réduit la marge de manœuvre des réseaux illégaux qui écoulent ces produits frauduleux.

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