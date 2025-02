Contrebande sous couvert du pèlerinage : une tentative déjouée à l’aéroport Houari Boumediène

Les services des douanes algériennes ont réussi à intercepter une tentative d’introduction illégale de marchandises au niveau de l’aéroport international Houari Boumediène. Une quantité importante de biens divers a été saisie, empêchant ainsi leur circulation sur le marché national.

Selon les premières informations, les autorités ont mené l’opération lors d’un contrôle rigoureux des bagages d’une délégation de pèlerins algériens. Les contrevenants ont tenté de profiter du caractère religieux du voyage et du volume important des bagages pour dissimuler ces marchandises et les faire entrer illicitement dans le pays.

D’après la même source, la saisie comprend des articles de grande valeur commerciale, notamment des téléphones portables, des disques durs, des caméras numériques, du matériel informatique sophistiqué et divers autres produits destinés à la revente. Cette méthode de fraude, bien connue des autorités, consiste à exploiter les circuits de voyages religieux pour contourner les contrôles douaniers.

Une lutte renforcée contre la contrebande

Les autorités douanières précisent que cette saisie s’inscrit dans une stratégie plus large de lutte contre la fraude et la contrebande, qui représentent un manque à gagner considérable pour l’économie nationale. Le trafic de marchandises non déclarées entraîne des pertes fiscales importantes et nuit aux commerçants respectant la réglementation en vigueur.

Pour y faire face, les services de douane ont renforcé la surveillance aux différents points d’entrée du pays, notamment dans les aéroports et les ports. Les agents utilisent désormais des technologies avancées, telles que les scanners à rayons X et les chiens renifleurs, pour mieux identifier les marchandises suspectes et assurer une traçabilité accrue des biens importés.

Les services des douanes poursuivent leur enquête afin d’identifier toutes les personnes impliquées dans cette tentative de fraude et de prendre les mesures judiciaires adéquates contre les contrevenants. Ils rappellent que la législation en vigueur prévoit des sanctions sévères pour les individus reconnus coupables de contrebande, pouvant aller de lourdes amendes à des peines de prison.

Enfin, les autorités appellent à une vigilance accrue de la part des voyageurs et encouragent toute personne ayant connaissance de pratiques illégales à les signaler. La coopération entre citoyens et institutions demeure essentielle pour lutter efficacement contre ces réseaux de fraude, qui portent atteinte à l’économie nationale et à l’intégrité du commerce légal.