Contrebande produits alimentaires : 7 étrangers arrêtés à Tébessa

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les services de la gendarmerie de la wilaya de Tebessa ont pu arrêter 09 individus qui étaient sur le point de faire passer une quantité importante denrées alimentaires.

Ainsi, selon le communiqué de la gendarmerie nationale, ces 09 individus cachaient cette quantité dans différents compartiments d’un véhicule de transport. Deux de ces individus arrêtés sont de nationalité algérienne. Quant aux autres, ils sont d’autres nationalités.

Les services de la gendarmerie ont saisi, par l’occasion, 7 passeports en outre de la quantité des denrées alimentaires.

Entre autres, une quantité qui avoisine les 1500 litres d’huile de table a été saisie en plus de 1400 cartons de plusieurs tailles contenant des tablettes de chocolat de production locale.

Lutte contre la contrebande et la spéculation : une avancée remarquable en 2022

Face aux pénuries des produits alimentaires de large consommation, l’État a frappé fort afin de mettre un terme à certaines pratiques.

En effet, l’année de 2022 a été marqué par de multiples mesures prises et autres décisions pour lutter contre la contrebande et la spéculation.

Contrebande, spéculation et stockage à outrance, telles sont les pratiques que l’Association algérienne de protection et d’orientation, APOCE, signale à chaque manque de denrées alimentaires.

La collaboration entre la justice algérienne et les différents services de police, gendarmerie et douane semble apporter ses premiers fruits dans cette lutte pour la préservation de la production nationale et le pouvoir d’achat du simple citoyen.