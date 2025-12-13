Contrebande d’insuline : un réseau utilisant des femmes comme « cachette » arrêté à Relizane

La brigade de recherche et d’investigation de la wilaya de Relizane a récemment mis fin à un trafic international de médicaments. Cinq personnes ont été arrêtées, dont quatre femmes de nationalité algérienne et un homme étranger. Lors de l’opération, une grande quantité d’insuline, médicament essentiel pour les patients diabétiques, a été saisie.

L’affaire a débuté lorsqu’une équipe de la brigade de gendarmerie de Sidi L’Azraq a contrôlé un véhicule immatriculé à l’étranger. Les agents ont rapidement trouvé une quantité importante de stylos d’insuline cachés dans des sacs. Le conducteur et trois femmes présentes dans le véhicule ont été immédiatement arrêtés et conduits au poste de gendarmerie pour enquête approfondie.

Des caches ingénieuses révélées par la fouille

L’inspection minutieuse du véhicule a ainsi révélé d’autres caches : des stylos d’insuline supplémentaires étaient dissimulés dans des ceintures en tissu portées par les trois femmes. Des sommes d’argent en devises nationales et étrangères ont également été saisies, tout comme le véhicule utilisé pour la contrebande. Ces découvertes ont mis en lumière l’organisation et la sophistication de ce réseau.

En coordination avec le procureur de la République près le tribunal de Zemmoura, les investigations ont permis d’identifier deux autres femmes impliquées dans le réseau. Elles ont été arrêtées dans une wilaya voisine.

Lors de la perquisition de leurs domiciles, les enquêteurs ont par ailleurs trouvé d’autres stylos d’insuline et des boîtes vides prêtes à être réapprovisionnées pour la revente illégale. Des sommes d’argent supplémentaires ont également été saisies, confirmant l’ampleur de l’organisation.

Un danger pour la santé publique

L’insuline est un médicament vital pour les diabétiques. Son trafic illégal représente un danger pour les patients, qui risquent de recevoir des produits falsifiés ou mal conservés. Ce réseau démontrait ainsi un objectif clair de revente illégale sur le marché noir, mettant en péril la santé de nombreuses personnes.

Après l’accomplissement de toutes les procédures légales, les suspects et les biens saisis ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Zemmoura. Cette opération constitue un signal fort : les autorités algériennes sont déterminées à lutter contre le trafic de médicaments et à protéger la santé publique.