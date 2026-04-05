Contrats de gaz algérien menacés ? L’Allemagne veut augmenter ses achats mais pointe un « obstacle »

L’Europe relance la course au remplissage de ses stocks de gaz pour l’hiver, dans un contexte marqué par des tensions persistantes sur l’offre et une pression réglementaire accrue. Au cœur de cette équation énergétique, l’Algérie s’impose à nouveau comme un partenaire stratégique.

L’Allemagne, confrontée à un niveau de stockage parmi les plus faibles du continent, intensifie ses démarches pour sécuriser davantage de volumes de gaz algérien, que ce soit par gazoduc ou sous forme liquéfiée.

Gaz algérien : l’Allemagne veut augmenter ses importations dans un contexte tendu

Depuis le début du mois, la dynamique est enclenchée, Berlin multiplie les signaux en direction d’Alger. Le groupe allemand VNG, soutenu par son gouvernement, a exprimé sa volonté de revoir à la hausse ses approvisionnements en gaz naturel en provenance d’Algérie. Cette orientation intervient quelques mois seulement après l’entrée en vigueur d’un contrat commercial signé en 2024 avec Sonatrach, qui avait déjà marqué un tournant dans les relations énergétiques entre les deux pays.

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La ministre allemande de l’Économie, Katherina Reiche, a confirmé cet intérêt en soulignant que l’Algérie dispose des capacités nécessaires pour augmenter ses livraisons vers le marché allemand. Elle précise également que « avec l’Azerbaïdjan, un autre fournisseur est prêt à fournir des volumes de gaz supplémentaires par gazoduc ». Traduisant une volonté allemande de diversifier ses sources tout en consolidant ses partenariats existants.

Cette coopération énergétique, engagée depuis deux ans, a permis pour la première fois l’arrivée du gaz algérien en Allemagne. Elle s’étend désormais à d’autres axes, notamment le développement des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert.

Gaz algérien : GNL et Transmed au cœur des nouvelles ambitions allemandes

L’intérêt allemand ne se limite pas au gaz acheminé par gazoduc. Le gaz naturel liquéfié (GNL) attire également une attention croissante, dans un marché international marqué par la hausse des prix et le resserrement de l’offre.

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Plusieurs évolutions se dessinent :

Une possible intégration prochaine de l’Allemagne dans le portefeuille clients de Sonatrach pour le GNL

Un renforcement des flux via le gazoduc Transmed

Le lancement, par la compagnie publique allemande SEFE, d’un appel d’offres pour des importations à moyen terme à partir de 2027

Ces initiatives traduisent une stratégie allemande visant à sécuriser des volumes sur plusieurs horizons temporels, tout en diversifiant les modes d’approvisionnement.

Réglementation européenne : un frein aux nouveaux contrats de gaz algérien ?

Malgré cette dynamique, un obstacle majeur se profile. L’entrée en vigueur en 2026 d’une nouvelle réglementation européenne sur le méthane suscite de fortes inquiétudes chez les acteurs du secteur.

Le groupe VNG alerte clairement sur ses conséquences : « la réglementation européenne sur le méthane constitue un obstacle à l’expansion de ses approvisionnements par gazoduc en provenance d’Algérie et d’Azerbaïdjan ». Plus encore, il prévient que « en l’état actuel des choses, nous ne serions pas en mesure de conclure de nouveaux contrats avec l’Algérie ».

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Cette situation place l’Union européenne face à un dilemme. D’un côté, elle cherche à renforcer ses exigences environnementales. De l’autre, elle doit garantir sa sécurité énergétique dans un contexte de tensions sur l’offre mondiale, aggravées notamment par l’arrêt de production de certains acteurs au Moyen-Orient.

Les groupes énergétiques européens exercent ainsi une pression croissante sur Bruxelles pour ajuster certaines mesures, estimant que leur maintien pourrait compromettre la signature de nouveaux contrats d’approvisionnement.