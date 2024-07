Contrat juteux : un international algérien hésite entre la JSK, l’USMA et le MCA

Mehdi Tahrat pourrait tenter une nouvelle expérience en championnat algérien à partir de cet été. Il hésite entre la JSK, l’USMA et le MCA.

Tout le monde est unanime à dire que le mercato estival 2024 en Algérie est mort. La raison ? C’est tout simplement l’indisponibilité de bons joueurs libres sur le marché. Face à cette situation, plusieurs clubs, notamment ceux qui ont derrière eux de solides sociétés étatiques, ont jeté leur dévolu sur les joueurs algériens évoluant à l’étranger.

On cite, entre autres, Mehdi Tahrat. Ce dernier, attise les convoitises des cadors du championnat. Il s’agit de la JSK et le MCA, qui veulent se renforcer défensivement, et l’USMA, qui est à la recherche d’un bon axial pour pallier le départ de Zinedine Belaid. Mais le défenseur international n’a pas encore tranché sur son avenir.

Tahrat peu emballé à l’idée de jouer en Algérie ?

Âgé de 34 ans, Mehdi Tahrat est revenu en France, en optant pour l’ESTAC Troyes, après deux expériences en Arabie Saoudite et au Qatar. Mais, pour le moment, il hésite toujours de tenter une nouvelle aventure en championnat algérien.

Il est vrai que les clubs qui le convoitent lui ont fait une offre financière alléchante. Mais le défenseur franco-algérien ne veut, pour le moment, pas se prononcer sur son avenir, tant que son équipe n’est pas encore fixée dans quelle division en France, elle jouera la saison prochaine. Elle a été rétrogradée en National, certes, mais elle pourrait être repêchée dans le cas où la décision de la DSCG de rétrograder Bordeaux et Ajaccio se confirme.

Et dans le cas où l’ESTAC Troyes évoluera en National lors du prochain exercice, Tahrat va certainement quitter le club. Une fois le verdict tombe, l’avenir de Mehdi Tahrat sera plus clair et c’est à partir de là qu’on va savoir s’il va poursuivre les négociations avec les clubs algériens qui le convoitent ou non.