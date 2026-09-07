Contrat, durée, objectif : ce que la FAF attend de Brahim Hemdani

Le débat n’est pas retombé depuis l’officialisation de son arrivée sur le banc des Verts. Brahim Hemdani est bel et bien lié à la Fédération algérienne de football par un contrat. L’hypothèse d’un simple test, évoquée ici et là ces dernières heures, ne correspond donc pas à la réalité administrative de sa désignation.

La confusion vient d’un mot. Le communiqué du Bureau fédéral parle de chargé de la sélection A et non de nomination au sens strict. L’explication est technique : l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille était déjà engagé contractuellement avec la sélection des moins de 20 ans. Sa prise de fonctions chez les A relève donc d’une promotion interne, son contrat initial servant de support juridique à sa nouvelle mission.

Hemdani a accepté la mission sans poser de conditions

Le rendez-vous avec le président de la FAF n’a visiblement pas tourné autour des chiffres. Selon média « Winwin », le technicien n’a réclamé aucune garantie particulière et n’a pas cherché à négocier son salaire. Une attitude qui tranche avec les longues tractations menées depuis l’été avec plusieurs entraîneurs étrangers.

Avant de trancher, l’instance de Dely Brahim avait multiplié les pistes venues de l’extérieur, jusqu’à ce que la FAF renonce finalement à recruter un entraîneur étranger au profit d’un profil issu de la maison algérienne. L’ancien capitaine de l’OM et des Glasgow Rangers, titulaire de la licence UEFA Pro, s’est présenté comme un « soldat » au service des Fennecs, sans exigence préalable.

Son adjoint affiche le même état d’esprit. L’enthousiasme d’Antar Yahia, dont le nom circulait déjà comme futur patron du staff national dès juillet, a marqué les dirigeants présents lors de cette réunion. Les deux hommes ont, dit-on, exposé des ambitions élevées pour ce nouveau cycle.

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Un engagement étendu jusqu’à la CAN 2027

La durée de la mission est désormais connue. Elle court jusqu’à la CAN 2027, organisée en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya, ajoute la même source. Concrètement, cela représente trois regroupements et six rencontres de qualifications, auxquels s’ajoute le rendez-vous amical contre le Niger prévu le 6 octobre prochain.

Le premier examen arrive vite. Les coéquipiers d’Ibrahim Maza affronteront la Zambie puis le Burundi avant la fin du mois, dans le cadre des éliminatoires. Ces deux sorties donneront un premier aperçu des choix du technicien, dont la désignation à la tête des Verts a été entérinée samedi au Centre technique de Sidi Moussa.

Les demi-finales fixées comme cap

L’exigence est clairement formulée. Selon toujours le média « Winwin », la FAF attend mieux que le parcours réalisé lors de l’édition 2025, ce qui place la barre au minimum au stade des demi-finales. Un objectif jugé cohérent au regard du réservoir de talents dont dispose actuellement la sélection.

Le pari reste néanmoins osé. Jamais Brahim Hemdani n’a dirigé une équipe de ce niveau, même si son sacre récent aux Jeux méditerranéens de Tarente a pesé lourd dans la décision fédérale. Entre légitimité de joueur et inexpérience à la tête d’une sélection A, le technicien avance sur une ligne de crête que les résultats de septembre viendront rapidement éclairer.

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