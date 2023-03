Contrat de partenariat avec Sonatrach : la FAF tient un sponsor solide

La fédération algérienne de football tient un sponsor solide. Il s’agit de Sonatrach. Le contrat de partenariat a été signé ce matin, à la grande joie du président de la FAF, Djahid Zefizef.

Dans le but de trouver de nouvelles ressources financières, les responsables de la fédération algérienne de football s’activent pour trouver des sponsors. Ils ont réussi à s’offrir un sponsor solide. En effet, il s’agit de la société étatique des hydrocarbures, Sonatrach. Le contrat de partenariat a été signé ce matin dans la siège de Sonatrach, en présence des membres du bureau fédéral de la FAF et les cadres de la société en question.

« On a signé un contrat de deux années. Autrement dit, on va accompagner la fédération algérienne de football pour l’année 2023 et celle 2024. Concernant la somme du contrat, elle dépendra des objectifs de la sélection nationale. On va accompagner la FAF le plus longtemps possible si les objectifs sont atteints ». A affirmé le P-DG de Sonatrach, Toufik Hakar.

« Le contrat de sponsoring signé avec Sonatrach est tombé au bon moment dans la mesure où les différentes sélections nationales seront au rendez-vous avec d’importantes échéances. Cela va également permettre à la fédération algérienne de football de faire un bond pour préserver les valeurs du football algérien ». Se réjouit le président de la FAF, Djahid Zefizef.