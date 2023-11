Contraception et fertilité : Organon s’engage pour améliorer la santé féminine

Alger, Algérie – Le vendredi 24 novembre 2023 a marqué un événement phare dans le domaine de la santé des femmes, avec le sommet scientifique « Algeria Her Summit » organisé par le laboratoire pharmaceutique Organon. L’événement, qui s’est tenu à l’Hôtel Mariott à Bab Ezzouar (Alger), a été le théâtre de discussions et d’échanges révolutionnaires sur les perspectives novatrices sur la santé des femmes, la contraception et la fertilité.

Cet événement, véritable carrefour intellectuel, a été rythmé par des débats de haute volée articulés autour de trois sessions. Sous la direction éclairée du Dr A. Aboudaoud de la Clinique El Anis d’Oran, la première session a connu l’intervention percutante du Dr F. Madaci du CHU de Bab E Oued d’Alger, abordant l’ « Impact pharmaco -économique des LARCs ». Cette première séquence a été enrichie par une intervention en visioconférence du Pr. Castaing de Saint Cloud (France), offrant une expertise éclairée sur la « Gestion des implants contraceptifs non palpables ».

La deuxième session, coanimée avec brio par le Dr N. Belmahi d’El Mawloud Fertility Centre d’Oran et le Dr A. Benmachiche d’Ibn Rochd Fertility Centre de Constantine, a été le théâtre d’une réflexion approfondie portée par le Dr S. Santos Ribeiro d’IVI RMA de Lisbone (Portugal) sur le thème « Treating hyper-reponders : have we reached a consensus ? » (Traitement des hyper-répondeurs : avons-nous atteint un consensus ?). En outre, cette session a également été ponctuée par une présentation éclairante du Dr D. Nayot de Fertility Partner de Toronto (Canada), plongeant dans les méandres des « Clinical applications of artificial intelligence in reproductive medicine »(Applications cliniques de l’intelligence artificielle en médecine de la reproduction).

Enfin, la troisième session a offert une immersion au cœur d’ateliers et d’études de cas cliniques captivants. Sous la houlette experte du Dr C. Mirali d’El Asrar Fertility Centre d’Oran, le premier atelier a scruté les mécanismes de la « Conduite à tenir devant une maladie abortive ». Dr M. Dik d’HEBA Fertility Centre d’Alger a animé le second atelier autour de l’ « Endométriose et AMP en 10 questions ». Tandis que le Dr S. Santos Ribeiro a partagé, lors du troisième atelier, les « New advance in frozen embryo transfer » (dernières avancées dans le transfert d’embryons congelés). En apothéose, le Dr N. Achour de Feriel Fertility Centre d’Alger a exposé la « SPOK : nouvelle approche diagnostique et thérapeutique en 2023 » lors du dernier atelier.

« Algeria Her Summit », ce qu’il faut savoir à propos d’Organon

Ainsi, ce rendez-vous scientifique d’exception a transcendé les frontières de la recherche pour se hisser comme une plateforme collaborative sans égale. Au cœur de cet événement d’envergure, l’échange dynamique de connaissances de pointe et l’exploration de stratégies innovantes ont tracé une voie prometteuse pour l’amélioration constante de la santé féminine, particulièrement dans les domaines cruciaux de la contraception et de la fertilité.

Organon, pilier majeur de l’industrie pharmaceutique, s’est affirmé en tant que catalyseur de ce sommet visionnaire. Fort d’une histoire exceptionnelle dans le domaine de la recherche médicale, Organon incarne un engagement profond envers le bien-être des femmes. Axé sur l’innovation thérapeutique, Organon s’est engagé à répondre aux besoins sous-estimés des femmes, offrant ainsi des solutions innovantes et adaptées à chaque phase de leur vie, que ce soit en contraception, fertilité ou encore des soins adaptés à chaque étape du parcours de chaque femme.

En effet, l’impulsion qu’Organon a donné à cet événement majeur reflète sa volonté constante de propulser la recherche et le développement dans le domaine de la santé féminine. En favorisant ces échanges fructueux entre experts et en soutenant l’exploration de nouvelles frontières médicales, Organon s’affirme comme un acteur majeur œuvrant pour l’avancement durable de la santé des femmes, incarnant ainsi une vision progressiste et inclusive de la médecine moderne.