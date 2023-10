Contesté par Benzia, Belmadi répond froidement au joueur

L’international algérien, Yassine Benzia, a contesté les choix de Djamel Belmadi concernant la liste des joueurs retenus pour le stage du mois d’octobre. Mais le sélectionneur national n’a pas voulu répondre à l’actuel pensionnaire Qarabag FK (D1 Azerbaïdjan).

C’est tard dans la soirée de vendredi passé que Djamel Belmadi a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le stage du mois d’octobre, ponctué par les deux matchs amicaux face au Cap-Vert, le 12 octobre à Constantine, et à l’Égypte, le 16 octobre à Abu Dhabi. Pour Yassine Benzia, actuellement joueur de Qarabag FK en Azerbaïdjan, il estime qu’il aurait mérité largement une convocation en sélection.

Frustré de ne pas figurer dans la liste de Belmadi, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais reprochait au sélectionneur national de ne pas être équitable dans ses choix. Il a choisi son compte officiel Instagram pour contester les choix du driver des Verts. En effet, il a publié, dans une story, ses stats avec son équipe cette saison.

Le joueur franco-algérien ne s’est pas arrêté là. Dans une nouvelle story, il a publié l’avis d’un ami. Ce dernier a écrit : « Il est sérieux Belmadi ? Il prend des Zorgane, Boudaoui, Zerrouki, Kadri et même Aouar et pas Benzia ? Le mec enchaine, performe et tu ne le récompenses pas ». Et d’ajouter : « Yassine Benzia, milieu algérien le plus décisif, 10 matchs de Coupe d’Europe, plus gros temps de jeu, et toujours pas appelé ».

Belmadi préfère ne pas alimenter la polémique

Lors de la conférence de presse qu’il a animée ce matin, Djamel Belmadi a été interrogé à propos des publications de Yassine Benzia à son égard sur Instagram. Mais le sélectionneur national n’a pas voulu alimenter la polémique.

En effet, il s’est contenté de dire : « Allah ysahel âlih ». Yassine Benzia (29 ans) n’a pas été convoqué en sélection depuis cinq ans. Sa dernière apparition officielle remonte en novembre 2018, à l’occasion du match Togo-Algérie à Lomé (1-4).