Content de son arrivée, l’entraineur d’Anderlecht compte sur Slimani

Après avoir officialisé sa venue à Anderlecht, Islam Slimani devrait faire ses débuts demain, à l’occasion du match face à Oostende. Il ne sera pas titulaire, certes, mais il pourrait être incorporé au cours du match.

La seule surprise du mercato hivernal concernant les joueurs algériens évoluant en Europe, c’est le départ d’Islam Slimani du Stade Brestois. En effet, il a rejoint le club belge Anderlecht. C’est dans les derniers instants de la période des transferts qu’il a officialisé sa venue, en signant un contrat jusqu’à la fin de la saison en cours.

C’est hier que l’international algérien a effectué son premier entrainement avec Anderlecht. Les photos publiées sur les comptes officiels du club belge sur les réseaux sociaux montrent bien la grande détermination du joueur de rebondir avec sa nouvelle équipe après une (courte) expérience ratée au Stade Brestois.

Slimani sera-t-il titulaire demain face à Oostende ?

L’entraineur d’Anderlecht, Brian Riemer, se dit content d’engager Islam Slimani lors du mercato hivernal. Il attend beaucoup de lui pour apporter un plus au compartiment offensif de son équipe.

« Oui, je suis heureux de son arrivée. Nous connaissons très bien Slimani (…) Il va amener de la puissance, c’est un grand gabarit qui peut servir de targetman aux avant-postes. Il sait aussi garder la balle pour faire remonter le bloc, et constituer un grand danger sur les centres de nos ailiers. C’est un joueur qui a l’habitude de courir au top niveau ». A encensé le technicien danois le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale.

Ce dernier, pourrait effectuer son baptême de feu avec Anderlecht à l’occasion du match de demain face à Oostende. Seulement, il ne sera pas titulaire. Il devrait être incorporé au cours du match.

« Il est disponible et totalement fit, il a récemment joué avec Brest. Bien sûr, il ne s’est entraîné qu’une fois avec nous. Pour ne pas mentir, il ne débutera pas mais sera sur le banc et aura un impact en montant au jeu, j’en suis sûr ». Révèle le coach Riemer. L’attaquant des Verts ne devra absolument pas rater sa première apparition officielle pour gagner des points et prouver ainsi son mérite de porter le maillot d’Anderlecht.