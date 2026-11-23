Les laboratoires algériens pourraient bientôt remplir leurs sirops et leurs injectables dans des contenants produits sur le sol national.

Un protocole de coopération a été paraphé ce lundi entre DzMedSupplies, opérateur privé algérien, et le groupe chinois Shanxi Hongjin Medical Glass Co., LTD. La cérémonie s’est tenue au siège du ministère de l’Industrie pharmaceutique, en présence du ministre Ouassim Kouidri.

L’entente porte sur un projet industriel implanté en Algérie. Objectif affiché : produire localement des contenants en verre médical destinés aux formes liquides, ainsi que les ampoules utilisées pour les préparations injectables. Un maillon jusqu’ici largement absent de la chaîne nationale du médicament.

Le verre médical, un intrant stratégique encore importé

Le futur site ne se limitera pas au soufflage et au façonnage du verre. D’après le communiqué ministériel, les installations prévues comprennent également les équipements nécessaires à la stérilisation des produits finis. Une exigence incontournable dès lors qu’un contenant entre en contact avec une substance administrée à un patient.

Cette précision n’a rien d’anecdotique. Les normes sanitaires appliquées aux emballages primaires sont parmi les plus sévères de l’industrie. Un flacon mal traité peut compromettre la stabilité d’une molécule ou provoquer une contamination. En intégrant cette étape dès la conception du projet, les partenaires visent une conformité technique immédiate.

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Réduire la facture des importations pharmaceutiques

Les unités de production algériennes s’approvisionnent aujourd’hui à l’étranger pour leurs flacons, ampoules et autres emballages médicaux. Cette dépendance pèse sur les coûts et expose les fabricants aux aléas logistiques mondiaux. Fabriquer ces contenants sur place allégerait mécaniquement la facture en devises.

Le raisonnement vaut pour l’ensemble des intrants. Le groupe Saidal a engagé la même logique en amont de la chaîne, avec à Batna une usine de matières premières pour le paracétamol et l’aspirine présentée comme une première sur le continent africain.

Pour les autorités, l’enjeu dépasse la seule arithmétique commerciale. Maîtriser chaque segment de la chaîne de valeur du médicament constitue le socle de la souveraineté sanitaire revendiquée par le secteur depuis plusieurs années.

Un partenaire chinois spécialisé dans le conditionnement

Shanxi Hongjin Medical Glass intervient sur un créneau précis, celui du verre à usage pharmaceutique. L’alliance avec un opérateur privé algérien répond à une logique assumée par les pouvoirs publics : attirer des technologies éprouvées plutôt que de repartir de zéro.

Le ministère n’a communiqué ni montant d’investissement, ni localisation du futur site, ni capacité annuelle envisagée. Le calendrier de réalisation reste lui aussi à préciser. À ce stade, le document signé fixe un cadre de coopération, première marche avant la phase contractuelle.

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Reste que la dynamique engagée dans l’industrie pharmaceutique algérienne s’appuie de plus en plus sur le secteur privé national, aux côtés du groupe public. Une diversification des acteurs qui accompagne l’élargissement progressif du tissu productif local.

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