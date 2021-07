Contagiosité et dangerosité du variant Delta : Pr Djenouhat s’explique

L’Algérie est aujourd’hui confrontée à une terrifiante vague de nouvelles contaminations covid-19 et de nouveaux décès provoqués par un pic épidémique, explique le Pr Kamel Djenouhat.

Le président de la Société algérienne d’immunologie Pr Kamel Djenouhat, s’est exprimé aujourd’hui a propos de la situation sanitaire en Algérie, affirmant que cette dernière est très sensible est inquiétante, « Nous sommes à 1200 cas par jour et Dieu seul sait quand est-ce que nous aurons atteint le pic »,a-t-il déclaré.

Selon le même responsable, le pays fait face à la pénurie des lits dans les services de réanimation et le manque cruel de l’oxygène médical, et des lits d’hospitalisation, « Les hôpitaux parlaient au début de saturation des lits de réanimation, maintenant, c’est la saturation des lits d’hospitalisation, ce qui est très inquiétant et alarmant », s’inquiète le Pr Djenouhat.

Djenouhat affirme que l’Algérie est en train de subir une véritable explosion du nombre des hospitalisations liées à la COVID-19 dans plusieurs wilayas à travers le pays, affirmant que cette flambée a surpris les professionnels, « On ne s’attendait pas à avoir autant de cas dans un intervalle de temps aussi court », indique le Pr Kamel Djenouhat qui s’attend, par conséquent, à une hausse du nombre de décès.

Le variant Delta est plus dangereux

Évoquant variant le plus répandu ces jours en Algérie, en l’occurrence Delta, le président de la Société algérienne d’immunologie a précisé, « le variant Delta est très transmissible, au lieu de contaminer trois personnes, le patient infecté en contamine quatre. L’augmentation des cas est exponentielle. »

Pour ce qui de ses dangers, Pr Djenouhat affirme que ce variant Delta touche spécialement les poumons, « En discutant avec les collègues radiologues, nous avons constaté que durant cette vague, la plupart des patients qui se présentent au scanner ont des atteintes de poumons qui dépassent les 50%. C’est un élément grave », a-t-il constaté.

Dans le même sillage, Djenouhat a révélé une particularité de ce variant qui inquiète les professionnels de la santé, confirmant que ce variant touche toutes les tranches d’âge, « Dans un hôpital de l’est du pays, nous avons eu deux cas de nouveaux nés de 15 jours avec des poumons blancs ».

Ainsi, Djenouhat confirme que le variant Delta est très contagieux et plus dangereux , et que ce dernier n’a besoin que de quelques minutes pour se transmettre, appelant a une vaccination massive, au strict respect des gestes barrières et à davantage de fermeté dans le contrôle du respect du protocole sanitaire.