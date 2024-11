Consulats d’Algérie en France : les rendez-vous désormais obligatoires pour ces 8 services

Le consulat général d’Algérie à Paris vient de publier un nouveau communiqué dans lequel il énumère huit services consulaires accessibles uniquement sur rendez-vous en ligne aux membres de la communauté nationale établis à l’hexagone.

Dans son communiqué, le consulat général d’Algérie à Paris annonce qu’à partir du mardi 26 novembre 2024, plusieurs de ses services consulaires seront soumis à l’obligation de prise de rendez-vous.

À LIRE AUSSI : Tourisme au Sahara : l’Algérie prépare le lancement du VISA électronique

Le consulat général d’Algérie à Paris fait une annonce importante

Le consulat général d’Algérie a fait savoir qu’à partir du mardi 26 novembre 2024, huit services accessibles aux ressortissants algériens en France ne seront accessibles qu’après prise de rendez-vous en ligne. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des services consulaires offerts aux membres de la diaspora.

Dans le détail, le consulat général d’Algérie explique aux Algériens résidents en France que l’accès à ces services ne sera désormais possible qu’en réservant un créneau, en ligne, via la plateforme de prise de rendez-vous (cliquer ici pour y accéder).

Par ailleurs, cette nouvelle mesure concerne les services suivants :

Demande d’immatriculation, notamment : dépôt de la première demande, renouvellement et retrait de la carte d’immatriculation ;

Demande de passeport ;

Demande de carte d’identité nationale biométrique et électronique ;

Le retrait du passeport et CNIBE ;

Dépôt de dossier de CCR (certificat de changement de résidence) ;

Transcription de naissance et délivrance d’acte de naissance 12S ;

Transcription d’acte de mariage et délivrance de livret de famille ;

Délivrance de certificat de célibat, de non-mariage ou de non-remariage.

Instructions pour la prise de rendez-vous en ligne

Le consulat général d’Algérie à Paris rappelle aux membres de la diaspora de se présenter à leur rendez-vous avec un dossier complet. Tout document manquant entraînera son annulation et une nouvelle demande devra être reformulée.

Il est important de souligner que chaque rendez-vous est attribué par personne et non pas par famille. Dans ce sillage, le demandeur doit renseigner clairement ses coordonnées personnelles pour chaque créneau réservé. De plus, la réservation de plusieurs rendez-vous pour la même personne entraînera leur annulation.

En cas d’empêchement ou d’imprévus de dernière minute, le demandeur est appelé à annuler lui-même son rendez-vous.

À LIRE AUSSI : Demande de visa pour la Turquie : voici ce qui change pour les Algériens