Consulat d’Espagne à Oran : fermeture temporaire, les demandeurs de visa concernés ?

En raison de travaux d’entretien, le Consulat général d’Espagne à Oran annonce la fermeture temporaire de ses services d’accueil présentiel jusqu’au 7 juin 2026 inclus. Une réorganisation qui n’affecte cependant pas le dépôt des demandes de visa auprès du centre de prestataire BLS International.

Les usagers du Consulat général d’Espagne à Oran devront patienter encore quelques jours avant de pouvoir se rendre physiquement au siège de la représentation diplomatique.

En effet, l’institution a officiellement communiqué la suspension de tout accueil présentiel du public, une mesure motivée par des travaux de maintenance et d’entretien actuellement en cours au sein des locaux. Cette interruption des services restera en vigueur jusqu’au dimanche 7 juin 2026 inclus.

Le consulat d’Espagne à Oran ferme ses portes au public jusqu’au 7 juin 2026

Pour les citoyens ayant déjà un rendez-vous planifié au niveau du consulat durant cette période de fermeture, aucune démarche d’annulation n’est nécessaire. Les services espagnols s’engagent à reprogrammer l’ensemble de ces sessions dans les plus brefs délais. Chaque usager concerné recevra une notification personnelle l’informant de sa nouvelle date de convocation.

Il est important de souligner une nuance de taille pour les voyageurs : les rendez-vous pour les demandes de visa ne sont pas impactés. Les personnes devant déposer leur dossier auprès du prestataire externe BLS International peuvent se rendre dans les bureaux du centre d’Oran comme prévu. Les opérations de collecte des demandes de visa Schengen se poursuivent donc selon le calendrier habituel.

Une cellule d’urgence maintenue

Bien que les portes du consulat soient closes pour les formalités administratives de routine, la représentation diplomatique espagnole ne coupe pas totalement les ponts. Pour le traitement exclusif des dossiers et des formalités présentant un caractère d’urgence absolue, un numéro de téléphone dédié a été mis à la disposition du public : le 06 61 21 12 21.

Par ailleurs, le Consulat général rappelle que son service d’urgence consulaire habituel reste pleinement opérationnel et accessible 24h/24 pour répondre aux situations critiques durant toute la durée des travaux. Un retour à la normale de l’ensemble des prestations d’accueil est attendu dès le lundi 8 juin 2026.

Que les demandeurs de visa se rassurent : le prestataire externe BLS International continue de recevoir le public le plus normalement possible. Les rendez-vous d’ores et déjà planifiés pour le dépôt des dossiers de visa ne sont absolument pas impactés par les travaux du Consulat. Les usagers sont invités à se rendre aux bureaux de BLS à Oran conformément à la date et à l’heure prévues sur leur convocation.

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