Alicante : l’extrême droite veut déplacer le consulat d’Algérie et brandit l’argument de «l’insécurité»

Le consulat d’Algérie à Alicante se retrouve au centre d’une offensive politique. Le groupe municipal Vox a déposé une motion qui sera soumise au vote lors de la séance ordinaire de jeudi prochain. Son contenu : demander à la mairie d’interpeller à la fois la représentation algérienne et l’Autorité portuaire afin d’étudier un déménagement de la sede consulaire.

Objectif affiché, quitter la rue Pintor Velázquez pour s’installer dans l’enceinte du port, à deux pas de la gare maritime d’où appareillent les ferries vers l’Algérie.

Vox cible le consulat d’Algérie à Alicante en pleine précampagne

L’initiative porte la signature de Mario Ortolá, porte-parole adjoint du groupe municipal. Elle s’inscrit dans la thématique de prédilection de la formation d’extrême droite espagnole : le lien, systématiquement établi, entre présence migratoire et insécurité. Le texte évoque des riverains qui auraient « peur » de traverser la rue abritant le consulat.

Dans son argumentaire transmis aux rédactions ce jeudi, le parti reconnaît pourtant que les files d’attente se sont nettement résorbées depuis la fin de l’opération de régularisation lancée par le gouvernement espagnol. Mais commerçants et habitants, affirme-t-il, continueraient de dénoncer une dégradation du quartier.

À aucun moment Ortolá ne mentionne un délit précis, une plainte identifiée ou un incident daté qui serait directement lié à l’implantation de la représentation algérienne.

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Le port d’Alicante présenté comme la solution idéale

Pourquoi le port ? Vox avance un raisonnement logistique. Beaucoup d’usagers du consulat, surtout durant l’été, accomplissent leurs formalités administratives juste avant d’embarquer pour rejoindre l’Algérie. Rapprocher les guichets du terminal maritime fluidifierait donc, selon cette lecture, le parcours des voyageurs tout en éloignant les attroupements d’une zone résidentielle.

Ortolá soutient que ce transfert réglerait d’un coup plusieurs griefs : personnes dormant sous les porches, halls d’immeubles occupés, accès de garages encombrés. Il ajoute redouter un retour des bousculades observées pendant les mois de régularisation massive. Pour lui, la démonstration est faite qu’un centre de quartier ne constitue pas l’endroit approprié pour héberger ce type de service.

Le porte-parole adjoint l’admet sans détour : la municipalité ne dispose d’aucun pouvoir pour imposer quoi que ce soit à une mission diplomatique étrangère. Il invoque alors le rôle d’intermédiaire de l’institution la plus proche des administrés, chargée selon lui de relayer les doléances vers le port et vers le consulat.

Le dossier aurait été porté à plusieurs reprises devant la Junte de district n°1, celle qui englobe le secteur concerné, par des associations de voisins et de commerçants. Ortolá évoque des personnes âgées qui n’oseraient plus sortir à certaines heures et des jeunes femmes traversant le quartier avec appréhension. Des témoignages rapportés, jamais étayés par des données policières.