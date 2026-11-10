Consulat d’Algérie à Alicante : l’extrême droite remporte le vote pour le déplacement des guichets

Les guichets du consulat d’Algérie à Alicante pourraient bientôt quitter la rue Pintor Velázquez. Réuni en séance extraordinaire jeudi, le conseil municipal de la ville espagnole a adopté une motion réclamant la recherche d’un nouvel emplacement pour le service d’accueil du public, de préférence dans l’enceinte portuaire.

Surprise de taille : l’adjoint chargé de la Présidence, Toño Peral, a reconnu que des discussions avaient déjà été amorcées avec la représentation algérienne. « Nous ne partons pas de zéro », a-t-il lancé devant l’assemblée.

Le consulat d’Algérie à Alicante au cœur d’un vote serré

Déposée par le groupe Vox, la déclaration institutionnelle a recueilli 18 suffrages favorables contre 11. Les quatre élus de la formation d’extrême droite ont été rejoints par les quatorze conseillers du Parti populaire, qui dirige la municipalité. Face à eux, les représentants du PSOE, de Compromís et d’Esquerra Unida Podem ont voté contre.

Selon le média Alicante Plaza, le texte demande à la mairie d’interpeller le consulat et l’Autorité portuaire afin que les bureaux d’accueil soient rapprochés du quai d’où partent les ferries de la ligne régulière vers Oran. Une revendication déjà annoncée quelques jours plus tôt, quand Vox avait brandi l’argument de l’insécurité pour réclamer ce déménagement.

Riverains et commerçants dénoncent les files d’attente de la rue Pintor Velázquez

Avant l’ouverture du débat, des représentants d’associations de quartier et de commerçants du secteur du Mercado Central ont pris la parole. Leur constat porte moins sur la présence du consulat lui-même que sur ses conditions matérielles d’accueil. L’absence de salle d’attente, soulignent-ils, contraint les usagers à patienter sur le trottoir.

Ces riverains ont également évoqué des nuits passées dehors ou dans des véhicules stationnés aux alentours et un manque criant de sanitaires. Plusieurs commerçants estiment que la situation pèse sur leur chiffre d’affaires. Mario Ortolá, porte-parole adjoint de Vox, a pour sa part parlé de « vols et d’un sentiment de peur chez les habitants », sans citer de plainte précise.

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La gauche municipale dénonce un « tufo racista »

Le débat a rapidement glissé sur le terrain idéologique. Manolo Copé, pour Esquerra Unida Podem, a annoncé son opposition tout en admettant l’existence d’un problème réel. Il a rappelé que les attroupements massifs s’étaient concentrés sur une période précise, celle de la régularisation extraordinaire menée entre avril et juin.

Rafa Mas, de Compromís, a employé une formule plus tranchante en évoquant « un tufo racista », soit un relent raciste. L’élu reproche surtout à l’équipe municipale son inaction pendant cette séquence, citant en exemple Valence, qui avait déployé du personnel supplémentaire. Il conteste par ailleurs toute compétence de la ville pour exiger le déplacement d’une représentation diplomatique étrangère.

Même argument juridique chez Victoria Melgosa, pour le PSOE. La socialiste pointe un déficit de services publics, des effectifs de police municipale insuffisants et l’absence de politique contre le sans-abrisme. Selon elle, Vox instrumentalise la détresse du quartier pour « diffuser son message de haine ».