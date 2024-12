Constructions inachevées en Algérie : Tebboune lance un DERNIER avertissement !

Entre constructions inachevées, bâtisses non conformes et façades en briques hideuses, un véritable chaos gangrène le paysage urbain en Algérie, créant un effet de fragmentation visuelle. Ces maisons, parfois habitées à l’intérieur, mais laissées avec des façades brutes, illustrent un urbanisme anarchique qui persiste depuis plusieurs années. Désormais, l’État décide de passer à l’action !

Lors du récent Conseil du gouvernement, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a soulevé ce phénomène qui ne cesse de gagner du terrain en Algérie. Affirmant :« Je tiens à souligner, avec insistance, l’urgence de s’attaquer à ce fléau des bâtisses non achevées. Imaginez des maisons où l’intérieur est habité, meublé, parfois même chaleureux, tandis que l’extérieur reste figé dans une éternité de briques nues ». Il s’est alors interrogé : « On se pose la question de savoir pourquoi ? ».

À ce titre, les autorités lancent un dernier appel et prévoient des mesures strictes pour mettre fin à ce fléau. Tout en indiquant que l’État interviendrait, à la charge des propriétaires, si ces derniers ne finissent pas leurs constructions.

Constructions non terminées en Algérie : l’État durcit le ton contre les propriétaires

En effet, depuis la loi de 2008 sur l’achèvement des constructions, les autorités ont accordé plusieurs délais de grâce aux propriétaires. Leur permettant de finaliser leurs projets et/ou qu’ils se mettent en conformité avec les normes administratives. Mais sans succès notable.

L’anarchie architecturale qui règne sur les quartiers des grandes villes algériennes crée un environnement dégradé et peu accueillant. Cette situation reflète un défi majeur pour la gestion urbaine, mettant en lumière le besoin urgent de réguler et d’organiser le développement de l’urbanisme en Algérie.

Les autorités passent à l’action pour résoudre ce problème en renforçant la régulation des projets immobiliers et en assurant un développement urbain plus cohérent et respectueux des standards architecturaux du pays. D’ailleurs, une feuille de route devrait être présentée lors des prochaines réunions gouvernementales. Afin de mettre un cadre législatif strict.

Lors de la réunion, le président Tebboune a souligné qu’il est « impératif de convaincre les concitoyens de terminer leurs constructions, de donner un visage complet à leurs habitations. Sinon, l’État n’aura d’autre choix que de prendre le relais… et ce sera, bien sûr, aux frais des propriétaires ».

Cela dit, le phénomène des constructions inachevées reste une priorité pour l’État, qui compte sur des mesures rapides et ciblées pour résoudre cette question à long terme.