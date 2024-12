Constructions inachevées en Algérie : les propriétaires risquent de lourdes sanctions

Face à l‘anarchie architecturale qui règne sur les quartiers des grandes villes algériennes, le gouvernement algérien remet le dossier sur la table et se prépare à intervenir pour redresser la situation. Entre constructions inachevées, bâtisses non conformes et façades en briques hideuses, un véritable chaos gangrène le paysage urbain en Algérie. En plus de ne pas respecter les normes urbanistiques, ces constructions n’adoptent pas les standards de sécurité nécessaires.

Les autorités ont accordé plusieurs délais de grâce aux propriétaires pour qu’ils terminent la construction de leurs biens et/ou qu’ils se mettent en conformité avec les normes administratives. Toutefois, en dépit de ces prolongations, beaucoup de ces constructions sont restées inachevées.

Chantiers inachevés et constructions non conformes : le gouvernement remet le dossier sur la table

En réaction à cette situation, le gouvernement prévoit de mettre les bouchées double avec une stratégie de contrôle qui permettra de restaurer de l’ordre dans la construction urbaine et garantir la conformité des projets aux standards.

Une feuille de route claire est déjà mise en place, avec des mesures strictes. En effet, les propriétaires des constructions non conformes seront dans l’obligation de mettre leurs constructions en conformité dans un délai imparti. Or, ils risquent de faire face à des sanctions administratives sévères.

Il convient également de souligner que les constructions inachevées, avec leur allure souvent industrielle, dénaturalise le patrimoine architectural du pays. Altérant ainsi l’identité visuelle et l’esthétique de nombreuses villes.

Commerce informel : les autorités ciblent les activités illégales dans les quartiers

De plus, bien que des budgets aient été alloués pour la création d’espaces verts dans les quartiers. La maximisation de l’espace persiste. Ainsi, les endroits dédiés à la verdure sont sacrifiés au profit de nouvelles bâtisses en béton.

Par ailleurs, cet acte a servi de terreau pour l’économie informelle qui ne cesse de gagner du terrain en Algérie. De nombreux rez-de-chaussée de bâtiments sont transformés en commerces informels.

À cet effet, la stratégie de contrôle, prévue par le gouvernement, permettra de mettre un terme à cette dérive ainsi que de lutter contre l’expansion des commerces illégaux qui prolifèrent souvent dans les constructions inachevées et non conformes.

En somme, cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de régulation et de modernisation. Les autorités visent à restaurer l’ordre et la sécurité dans les espaces urbains. Tout en assurant une économie conforme aux règles en vigueur.