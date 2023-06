Construction de 4 complexes touristiques de luxe en Algérie avec des partenariats internationaux

C’est une nouvelle significative pour le tourisme en Algérie. Mokhtar Didouche, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, a récemment déclaré que le pays attire l’attention d’un nombre croissant d’investisseurs étrangers. Dans une interview sur la radio chaîne 3, il a souligné que l’Algérie est plus que prête à accueillir ces investissements et à faciliter leur mise en œuvre.

Le pays a d’ailleurs mis en place une commission nationale d’approbation des plans d’hôteliers, qui tient des réunions hebdomadaires pour étudier les demandes d’investissement, qu’elles proviennent d’investisseurs locaux ou internationaux. L’initiative est conçue pour assurer une communication efficace et une interaction fluide entre les parties prenantes.

Parmi les exemples concrets d’intérêt international, M. Didouche a donc cité deux investisseurs notables du Moyen-Orient : l’un saoudien et l’autre qatari. Il a révélé que des pourparlers sont en cours avec un investisseur qatari du nom de Ritadj, qui s’intéresse à un certain nombre de projets touristiques en Algérie. Ces projets, a précisé M. Didouche, sont envisagés sous deux formes distinctes: la première est le partenariat management et la deuxième est un investissement direct.

L’Algérie favorise les complexes touristiques haut de gamme

Les autorités algériennes ont donc, déjà proposé quatre emplacements pour ces potentiels investissements. Ces lieux sont situés le long du littoral algérien, avec deux à Tipaza, un à Sidi Fredj, et un à l’hôtel Safir à Alger. De plus, deux zones d’extension touristique (ZET) à Zéralda et à Colonel Abbas ont été mises à disposition pour la construction de complexes touristiques de luxe.

Un exemple récent de ces partenariats réussis est le projet entre un investisseur algérien et un Saoudien à Skikda. M. Didouche a également mentionné que d’autres projets sont actuellement en cours d’élaboration, ce qui laisse présager une croissance significative du secteur touristique dans le pays.

Pour accompagner cet afflux d’investissements étrangers, l’Algérie a également simplifié les procédures d’obtention de visa pour les touristes étrangers. Le ministre a rappelé la mise en place du visa à l’entrée pour les touristes à destination du sud du pays et a annoncé l’intention de généraliser cette mesure.

En somme, c’est une opportunité pour le tourisme en Algérie. Les efforts du gouvernement pour attirer les investissements étrangers, couplés à la simplification des procédures d’obtention de visas, sont autant de signes que le pays est prêt à s’établir comme une destination touristique de choix sur la scène internationale.