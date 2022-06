Constipation : quels sont les 5 meilleurs remèdes naturels ?

La mode aujourd’hui, dans les médias nationaux, est à la publicité pour les remèdes miracles contre la constipation et les autres troubles du système digestif. Or, en plus du fait que l’efficacité de ces compléments alimentaires n’est pas prouvée scientifiquement, il existe une multitude de solutions naturelles, faites maison, qui aident à soulager ce problème, et dont la mise en place est simple et ne coûte pas cher.

La constipation, épisodique ou chronique, touche surtout les femmes et les personnes âgées. Les enfants sont aussi sujets à ce trouble, avec un pic de prévalence autour de l’âge de 4 ans.

privilégier les remèdes naturels ?

Cependant, contrairement au message que véhicule la publicité, les laxatifs sont loin de constituer un remède idéal. En effet, l’abus de ces produits entraîne une dépendance de l’intestin qui perd petit à petit sa capacité à fonctionner naturellement, sans stimulation chimique. À long terme, ce sont les muqueuses qui risquent d’être carrément détruites. L’Agence française de sécurité du médicament (ANMS) a d’ailleurs attiré l’attention sur la dangerosité de ces médicaments : « Toutes les préparations coliques exposent à la survenue d’effets indésirables potentiellement graves ».

L’huile d’olive

Ingrédient incontournable de la cuisine algérienne, l’huile d’olive prévient la constipation. Celle-ci stimule la production de la bile, liquide qui favorise la digestion et contient aussi de l’oléine, substance organique grasse qui lubrifie le tube digestif et aide les matières fécales à mieux progresser dans le colon. Prenez-en une cuillère à café tous les matins, à jeun.

L’eau citronnée

L’acide citrique que contient le jus de citron stimule la digestion et aide à drainer les toxines emprisonnées dans l’organisme. Le matin, avant le petit-déjeuner, pressez le jus d’un demi-citron dans un verre d’eau tiède et buvez-le ; de préférence, sans y ajouter de sucre. D’autres boissons chaudes, comme le café ou les tisanes, ont des effets laxatifs avérés.

Les pruneaux et les figues sèches

Les pruneaux sont réputés pour leur effet laxatif. Ces fruits riches en fibres, solubles et insolubles, sont parfaits pour réparer votre digestion. Trois pruneaux contiennent 3 grammes de fibres et de la dihydroxyphénylisatine, un composant qui stimule les contractions intestinales… Le second fruit sec aux effets remarquables sur le transit n’est autre que les figues sèches. D’ailleurs, cet aliment qui fait partie du patrimoine méditerranéen cause moins de ballonnements que le pruneau.

Astuce : trempez toute la nuit les pruneaux dans un bol d’eau et les figues sèches dans un bocal d’huile d’olive et dégustez-les le matin.

Contre la constipation, consommez plus de fibres, buvez plus d’eau !

En raclant les particules d’aliments et les déchets du tube digestif tout en absorbant l’eau, les fibres agissent comme de véritables cure-pipes. Celles-ci augmentent le volume des selles, ce qui permet aux muscles intestinaux de faire avancer le bol alimentaire plus efficacement. Parmi les aliments riches en fibres, on trouve les céréales au son, les haricots, les lentilles, les flocons d’avoine, les amandes, l’orge, les légumes et fruits (frais ou secs). Pour combattre, la constipation, pensez aussi à augmenter votre consommation d’eau, riche en magnésium de préférence ; ainsi vos selles resteront molles, donc plus faciles à évacuer.

Dernière astuce, tronquez votre baguette de pain blanc contre du pain complet, aux céréales ou une galette traditionnelle.

Exercice physique et massage du ventre

Une marche quotidienne de 15 minutes, de simples exercices de renforcement des muscles abdominaux sont à même d’accélérer le transit intestinal. Si, après un gros repas, vous somnolez, au lieu de vous allonger, forcez-vous plutôt à bouger un peu. En stimulant ainsi la digestion, vous éviterez la pénible sensation de ventre gonflé.

Pour activer un intestin paresseux, n’oubliez pas de vous masser doucement et régulièrement le ventre. Pour une plus grande efficacité, utilisez de l’huile essentielle d’estragon. Celle-ci combat la fermentation et stimule le foie et la digestion.

Article sponsorisé par l’hôpital Anadolu