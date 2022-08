Constantine : un marchand de légumes arrêté pour vente de drogue

Les services de sécurité de la daïra d’El-Khroub dans la wilaya de Constantine ont réussi à arrêter un vendeur de légumes qui faisait la promotion de drogues dures. Un communiqué des mêmes intérêts précise que la police judiciaire de la sûreté du département d’El-Khroub a arrêté un trafiquant de drogues âgé de 25 ans, pour son implication dans une affaire de détention et offre de vente illégale de drogues solides sur la voie publique.

Selon le même communiqué, les faits de l’affaire remontent à l’exploitation d’informations obtenues par des policiers, faisant état de la promotion de drogues solides au niveau d’un marché de la ville d’El-Khroub dans la wilaya de Constantine, par un jeune marchand de fruits et légumes. À la suite de quoi les recherches et les investigations ont été intensifiées, qui ont abouti à la surveillance des déplacements du suspect et à son arrestation en flagrant délit de vente de drogues, ce qui a mené à son arrestation immédiate. Il a été arrêté en possession d’un sac à main contenant 68 morceaux de drogue (ecstasy), suite à quoi il a été emmené vers le poste de police pour la suite des démarches légales nécessaires.

À l’issue de l’enquête, un dossier de poursuites pénales a été constitué contre l’intéressé, et il a également été déféré devant le parquet.

Un Algérien impliqué dans une grosse saisie de fentanyl en France

Les services de douane française ont annoncé, le mardi 16 août dernier, la saisie de 19500 de cachets de fentanyl, et ce, sur deux ressortissants étrangers, lors d’un contrôle routier, le jeudi 11 août, au niveau de Dax sis à Landes en France.

Il s’agit d’une quantité totale de 8.5 kilogrammes partagée en sept paquets thermosoudés et dissimulés dans le coffre d’une voiture, dans laquelle étaient présents les deux ressortissants, dont un Algérien. Par conséquent, suite à cette saisie, une enquête a été lancée et les cachets ont été identifiés par un laboratoire spécialisé comme étant du fentanyl.