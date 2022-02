Constantine : un jeune homme se jette du haut d’une mosquée

Dramatique et choquante est la vidéo actuellement partagée sur les réseaux sociaux. Cela se passe dans la ville de Constantine. Un jeune homme, un peu trop jeune, le minaret d’une mosquée, un peu trop haut, et puis la misère sociale et la mal-vie, exagérément oppressante. Tous les ingrédients étaient présents pour commettre l’irréparable.

Aujourd’hui, le 07 février 2022, un jeune homme âgé de 21 ans seulement, s’est jeté du haut d’un minaret, d’une hauteur de 25 mètres. Mort suite à cette terrible chute, la vidéo ayant enregistré toute la scène a été largement partagée sur les réseaux sociaux.

Mort sur place

La protection civile, dont les éléments ont été présents sur les lieux, affirme que la victime est morte directement après la chute. L’incident a eu lieu dans le quartier des frères Abbas, au cœur de la commune de Constantine, au niveau de la mosquée Abdelaziz, dont le minaret d’où a sauté le jeune homme trônait à une hauteur de 25 mètres.

La protection civile assure que l’incident a eu lieu aux environs de 13 h. Le communiqué de la protection civile ajoute que le jeune homme était âgé de 21 ans, et que son décès a été confirmé par un médecin légiste. La dépouille de la victime a été transférée vers la morgue du centre hospitalo-universitaire de Constantine.

Le communiqué de la protection civile ne mentionne pas les raisons qui ont poussé ce jeune homme à commettre un tel acte. Une enquête sera sans doute lancée dans le cadre de cette affaire afin de mettre de la lumière sur ses tenants et ses aboutissants.