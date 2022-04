Constantine : un enfant enlevé et soumis aux pires sévices

Les violences et les agressions ont pris des proportions alarmantes ces dernières années, au point de devenir un véritable fléau de société en Algérie.

La paisible ville de Hamma Bouziane, à 20 km de la wilaya de Constantine à l’Est du pays, a été secouée en plein mois de ramadan, par un nouveau drame qui s’ajoute à la longue liste de ce genre d’affaires terrifiantes.

Le petit garçon sauvé in extremis

Un enfant âgé de 5 ans, à peine disparu quelques heures auparavant, a été retrouvé le 7 avril 2022, dans un jardin de la commune de la ville, après avoir été torturé et avoir subi plusieurs sévices qui le marqueront probablement à vie. Le pauvre enfant a été sauvé in extremis.

Selon un communiqué rendu public par le parquet de Constantine, la victime qui avait disparu quelques heures auparavant a été retrouvée dans un lamentable état, la tête ensanglantée, portant des traces de violence sur le visage et la tête, avec une corde enroulée autour du cou ainsi que des traces de brûlures sur ses vêtements.

Les rapides investigations des services de sécurité ont permis l’arrestation de l’auteur de cet ignoble agression. Ce dernier s’avère être un adolescent âgé de 16 ans et c’est lui-même qui a conduit les enquêteurs sur les lieux du crime, où l’enfant a été enlevé et torturé.

Des débris et de gros cailloux ayant servi à faire subir de terribles sévices corporels à l’enfant, ont également été retrouvés sur place.

L’auteur arrêté et écroué

Présenté devant le juge des mineurs du tribunal compétent, le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt et écroué pour « enlèvement, séquestration, torture et tentative d’homicide avec préméditation. Des faits punis par les articles 255, 256 et 261 du code pénal et l’article 27 de la loi sur la prévention et lutte contre les crimes d’enlèvement », conclu le communiqué du parquet de Constantine.