Constantine : sortant du collège, un enfant agressé avec un seringue

Ce mardi, un enfant de 15 ans de Constantine a été piqué par une seringue par une personne inconnue. Et ce, après être sorti de l’école. En effet, cette personne inconnue s’est ensuite enfuie vers une autre destination. Ce qui a suscité la panique et l’étonnement de l’enfant et sa famille.

De ce fait, le garçon a été emmené par ses parents à l’hôpital universitaire Ibn Badis où il est toujours en soins intensifs pour déterminer si l’aiguille était empoisonnée ou non. On notera qu’il s’agit de ce que rapporte le quotidien arabophone généraliste Ennahar.

La même source a indiqué également que des symptômes de gonflement à l’endroit de la piqûre sont apparus sans douleur chez l’enfant. Sachant que ce dernier est actuellement dans un état stable.

Cette méthode prend de l’ampleur en Algérie

En fait, dernièrement cette pratique a pris de l’ampleur en Algérie. En effet, la page Instagram tbd.algeria a fait état de plusieurs agressions de ce genre. Selon ce que rapporte la page, plusieurs cas d’agression à la seringue. Et ce, après près d’un établissement scolaire. En effet, cette méthode est souvent utilisée en France. Ou l’agresseur pique la victime.

Ce qui lui cause une perte de conscience. Ainsi, voler ou même violer sa victime. De ce fait, il est primordial de mettre en garde et sensibiliser à propos de ce genre de comportements.