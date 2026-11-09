Constantine : le suspect du meurtre d’un pharmacien placé en détention

Le juge d’instruction près la cour de Constantine a ordonné le placement en détention provisoire du suspect dans le meurtre d’un pharmacien, identifié par ses initiales N.M. Le crime a eu lieu dans le quartier Daksi Abdesselam.

Le parquet du tribunal de Constantine a communiqué ces informations. Le suspect présenterait des signes de trouble psychique, selon le communiqué. Une expertise psychiatrique est demandée.

Le 8 novembre 2026, les services de sécurité ont reçu un signalement faisant état de la découverte du corps du pharmacien, à 14h31. La victime présentait des blessures graves, causées par une arme blanche. Les faits se sont produits dans le quartier Daksi Abdesselam, à Constantine.

La police judiciaire s’est rendue sur place avec le procureur de la République. Elle a lancé les investigations pour établir les circonstances exactes du crime.

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Arrestation du suspect et ouverture d’une instruction pour assassinat

Les premières recherches ont permis d’identifier le suspect. Il s’agit d’un homme de 27 ans, désigné par les initiales N.M.S. Les policiers l’ont arrêté alors qu’il montrait des signes de trouble psychique, selon le parquet.

Après l’enquête préliminaire, la police a présenté le suspect au parquet, qui a requis l’ouverture d’une instruction pour assassinat. Il a demandé un mandat de dépôt ainsi qu’une expertise judiciaire, mentale et psychologique.

Le juge d’instruction a entendu l’accusé lors de sa première comparution avant d’ordonner son placement en détention provisoire.

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Le SNAPO condamne et réclame plus de sécurité

Le Syndicat national des pharmaciens d’officine (SNAPO) a réagi par un communiqué. Il condamne cet acte criminel et rejette toute agression contre des professionnels de santé dans l’exercice de leur métier. Il exprime son soutien à la famille de la victime.

Le syndicat juge l’affaire plus large qu’un simple fait divers. Il rappelle qu’une officine reste ouverte et accessible, sans filtre à l’entrée, et que son titulaire se retrouve parfois seul face à des situations explosives.

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Le SNAPO demande aux pouvoirs publics de déployer rapidement des dispositifs de sécurité autour des pharmacies et de leurs employés. Il estime que, sans cela, la continuité du service est menacée. Le syndicat rappelle que les officines assurent une mission de santé publique, y compris la nuit et les jours fériés.

Une plateforme de contrôle des psychotropes réclamée

Le syndicat remet aussi une revendication sur la table : le lancement de la plateforme numérique de contrôle des ordonnances de médicaments psychotropes, prévue par l’article 8 bis de la loi n° 23-05. Son déploiement se fait toujours attendre.

Selon le SNAPO, cette plateforme permettrait de mieux tracer les délivrances et de contrer les fausses ordonnances. Elle offrirait aussi aux pharmaciens une protection juridique face aux pressions subies au comptoir.

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