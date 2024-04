Constantine : levée du gel pour la réalisation d’un complexe sportif de 50.000 places

Le projet de réalisation du complexe sportif 50.000 places de Constantine a été lancé. Et ce, après avoir bénéficié d’une décision de levée du gel, a annoncé dimanche le wali, Abdelkhalak Sayouda.

L’année 2022 a été marquée par la réception des deux stades en Algérie ; Miloud Hadefi à Oran et Nelson Mandela à Alger. Lors de l’année en cours, notre pays va réceptionner deux autres stades, à savoir de Tizi-Ouzou et celui de Douéra (Alger), baptisée respectivement Hocine Ait-Ahmed et Ali Ammar (le martyr Ali La Pointe).

Il faut dire que la construction d’autres infrastructures sportives en Algérie est prévue dans l’avenir. Comme est le cas pour le complexe sportif de 50.000 places à Constantine. Dans une déclaration à l’APS en marge d’une visite d’inspection des projets relevant du secteur de la jeunesse et des sports, le wali de Constantine, M. Abdelkhalak Sayouda, a indiqué que l’étude de réalisation de ce complexe sportif considéré comme « stratégique » pour le sport à l’échelle de la wilaya et à l’échelle nationale également, a été déjà lancée.

À cet effet, l’avis d’appel d’offre relatif à la réalisation de ce complexe sportif, prévu à la localité de Guettar El Aich, sera lancé dès l’achèvement de l’étude de réalisation, a précisé monsieur le wali.

« La wilaya de Constantine a bénéficié de décisions de levée de gel sur plusieurs projets de la jeunesse et des sports. Je cite, entre autres, les deux stades de 3.000 et 2.000 places à la circonscription administrative Ali Mendjeli, une maison de jeunes, un complexe sportif de proximité (CSP) et une salle omnisports », ajoute le wali.