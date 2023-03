Constantine : les autorités mettent la main sur un atelier clandestin de Harissa

Le mois de Ramadan est une période sacrée pour les musulmans, durant laquelle la pratique de la religion prend une place centrale dans leur vie quotidienne. Cependant, certains profitent de cette période pour se lancer clandestinement dans la préparation de produits destinés à la consommation.

Ce phénomène est malheureusement courant et le manque d’hygiène dans les ateliers clandestins de préparation alimentaire est un problème grave qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé.

Selon une publication partagée par Organisation Algérienne de Défense des Consommateurs sur sa page Facebook le jeudi 23 mars 2023, un atelier clandestin de fabrication de la Harissa, une pâte de piment très épicée, a été découvert par la brigade de police urbaine et de protection de l’environnement, en coordination avec les services du commerce, de l’hygiène et de la santé publique de la municipalité de El Khroub dans la wilaya de Constantine.

Saisie des autorités : qu’ont-elles trouvée ?

Le laboratoire, qui ne respectait pas les conditions d’hygiène et de propreté, a été immédiatement scellé et les produits saisis, soit 60 unités de sel de source inconnue d’une capacité de 10 kg chacune, 14 boîtes de Harissa de 2 kg, 6 boîtes de 10 kg de la même substance, 16 barils d’une capacité de 160 litres et 3 unités de 10 kg d’ail. Les autorités compétentes ont ensuite détruit ces produits le jour suivant.

Il faut donc savoir que ce fait n’est pas isolé. Les citoyens algériens sont de grands consommateurs durant le mois de Ramadan, et certains commerçants, voulant profiter de cette occasion pour maximiser leurs profits, n’hésitent pas à faire des économies sur ce qui est essentiel, soit une matière première de qualité, ou des locaux dans de bonnes conditions.