Constantine : Le petit Anouar lance un cri de détresse

Le petit Anouar souffre depuis des semaines d’un prolapsus rectal malformatif, et il lance un appel aux âmes charitables afin de pouvoir réunir la somme qui lui permettra de recevoir en urgences les soins dont il a besoin. Le cas de cet enfant de seulement trois ans a besoin d’une intervention chirurgicale urgente en Turquie.

Il s’appelle Anouar Bekaoui, et il a seulement 3 ans et demi. Il souffre d’un prolapsus rectal malformatif, qui est une sorte de kyste rougeâtre circulaire qui se forme au niveau de l’anus, causant ainsi d’énormes difficultés urinaires et anales pour le petit enfant qui n’arrive plus à évacuer ses selles, et pour ses parents qui se trouvent désemparés.

Selon nos confrères du quotidien Al Watan, qui détiennent le dossier médical du petit Anouar, ce dernier a été traité d’une « myelomeningocèle grave multiopéré », et il souffre actuellement selon le rapport établi par ses médecins, d’un « gros prolapsus rectal malformatif avec troubles urinaires et anaux ».

Un appel à l’aide lancé par le père

Abderrezak Bekaoui, le père du petit Anouar, qui habite dans la nouvelle ville Ali Mendjeli, dans la wilaya de Constantine, a précisé à nos confrères d’Al Watan que : « Anouar souffrait dès sa naissance de la maladie de Spina Bifida, pour laquelle il avait subi une intervention chirurgicale, ce qui lui permettra de recouvrer ses capacités motrices, mais par la suite nous avons constaté l’apparition d’un kyste dans la partie anale » avant d’ajouter que « nous avons pu avec l’aide de généreux donateurs lui effectuer une première intervention au mois d’octobre dernier, le prolapsus a pu être supprimé, mais trois mois plus tard, ce prolapsus est réapparu encore une fois ; notre enfant souffre et nous souffrons tous avec lui ».

Cette situation dont souffre son fils, a poussé le père de 4 autres enfants, dont les revenus sont modestes, à frapper à toutes les portes pour pouvoir réunir la somme dont son fils Anouar a besoin pour son opération en Turquie, et qui est estimée à 8000 Euros. Le père a d’ailleurs déclaré que « Nous avons envoyé le dossier médical de l’enfant à un hôpital en Turquie et nous avons reçu la réponse sur la possibilité d’effectuer cette intervention pour un montant de 8000 euros ».

La détresse de la maman

La maman du petit Anaour se trouve dans un état psychique difficile à décrire, elle avait déclaré que « L’état de mon fils ne cesse de se dégrader et on commence à craindre des complications ». Elle a rendu visite au siège d’Al Watan, et afin de lancer un appel aux âmes charitables pour aider son fils, elle avait laissé à nos confrères une photo de ce dernier.

Les deux parents qui se trouvent dans une détresse indescriptible, ne savent plus à quel saint se vouer, ils lancent donc un appel très urgent à toute personne qui peut les aider à de sauver la vie de leur petit fils. Contactez Berkaoui Abderrezak au n°05 53 30 04 68