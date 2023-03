Constantine : importante saisie de comprimés hallucinogènes

Un individu a été appréhendé par les membres de la Brigade Mobile de la Police Judiciaire de la sécurité de la wilaya de Constantine. Selon les révélations d’un média arabophone, la personne arrêtée possédait près de 29.850 comprimés hallucinogènes. Ainsi qu’une somme d’argent et des armes blanches interdites. La même opération a permis la saisie de deux véhicules.

Port d’Alger : la douane met la main sur 28.000 comprimés hallucinogènes

Plus de 28.000 comprimés hallucinogènes ont été saisis par les agents de l’Inspection Principale de Contrôle des Passagers, relevant des services de l’Inspection des Douanes en Algérie. En effet, l’opération a eu lieu au niveau de la station maritime du port d’Alger.

Dans le détail, les services responsables ont découvert les comprimés hallucinogènes dans les bagages de deux passagers lors d’un voyage en provenance de Marseille. De ce fait, les suspects ont été arrêtés et transférés aux autorités judiciaires compétentes après une fouille minutieuse de leurs bagages.

Maghnia : l’arrestation d’un trafiquant de drogue

Un individu accusé de trafic de drogue a été arrêté par les services de sécurité de la ville de Maghnia, relevant de la sécurité de la wilaya de Tlemcen. En effet, cette opération a eu lieu après que des informations aient été fournies à la police. Selon lesquelles le suspect vendait de la drogue à son domicile familial dans la ville de Maghnia.

De ce fait, les services responsables, en coordination avec le procureur compétent, ont mené une opération pour mettre fin à l’activité de l’accusé. On notera que le suspect est âgé de 50 ans. Les efforts des services responsables ont abouti à la saisie de 2,8 grammes de kif et 2 grammes de cocaïne.

Ainsi que d’une somme d’argent de plus de 143 millions de centimes et 20 euros en devises étrangères, un pistolet électrique, un fusil de chasse maritime et 4 téléphones portables utilisés dans des activités criminelles. Après avoir effectué toutes les procédures légales, un dossier judiciaire a été constitué contre le suspect et présenté devant le procureur.