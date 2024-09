Constantine : imitant une scène de film, un élève tente de poignarder son enseignante

Un incident choquant s’est produit au collège Al-Maamoun, situé dans le quartier Emir Abdelkader à Constantine. Un élève de 12 ans a tenté d’agresser son enseignante en sortant un couteau pendant le cours, alors qu’elle écrivait au tableau. L’élève a expliqué qu’il cherchait à imiter une scène qu’il avait vue dans un film.

Un élève de 12 ans tente d’agresser son professeur en pleine classe à Constantine

Heureusement, l’enseignante n’a pas été blessée lors de cet incident. Les autres élèves présents dans la classe ont été témoins de la scène et, fort heureusement, aucun dommage physique n’a été causé. L’élève a immédiatement été arrêté suite à son acte. Interrogé par les responsables de l’établissement, il a reconnu qu’il ne s’agissait pas d’une agression intentionnelle, mais d’une tentative d’imitation après avoir regardé un film.

Selon ses propres déclarations, l’élève a affirmé entretenir de bonnes relations avec son enseignante, ajoutant qu’il n’y avait aucun différend ou problème entre eux. Ces propos ont été confirmés par l’enseignante elle-même, qui a également indiqué qu’elle n’avait pas l’intention, pour le moment, de porter plainte auprès des autorités compétentes. Elle a précisé que sa relation avec l’élève a toujours été respectueuse et sans antécédents de comportement violent.

Violence scolaire : des cellules d’aide psychologique en place

Cet incident met en lumière une problématique de plus en plus préoccupante : l’influence des contenus médiatiques sur les jeunes esprits. Il souligne également l’importance de la sensibilisation des élèves aux dangers liés à l’imitation de scènes violentes vues dans les films ou les séries. Le collège Al-Maamoun a déjà mis en place une cellule de soutien psychologique pour l’enseignante et les élèves témoins de la scène, afin de les aider à surmonter ce moment difficile.

Il est prévu que l’établissement renforce les mesures de prévention et d’éducation à la citoyenneté, tout en ouvrant le dialogue avec les parents pour sensibiliser davantage aux influences néfastes que peuvent avoir certains contenus audiovisuels sur les enfants.