Constantine : un enfant de 5 ans souffrant d’autisme porté disparu

Un enfant âgé de cinq ans a été porté disparu hier à Hammam Bouziane, une commune située dans la wilaya de Constantine. Selon les révélations d’un communiqué de la protection civile, l’enfant avait accompagné son père pour une sortie à midi. Cependant, l’enfant a disparu peu de temps après.

À cet effet, les autorités ont immédiatement lancé une opération de recherche à partir de 15h. On notera que cette opération est menée par les éléments de la protection civile de la wilaya de Constantine. Ceux-ci ont été renforcés par les équipes de recherche des wilayas voisines. Notamment, Oum El Bouaghi, Batna, Skikda, Annaba, Guelma et Mila.

Disparition d’un enfant : tous les moyens disponibles ont été mobilisés

Afin de faciliter la recherche, tous les moyens ont été mobilisés. Notamment, deux camions, trois ambulances, deux voitures. Ainsi qu’un bus pour le transport des agents. Sachant que les équipes de recherche sont composées de six officiers, quatre sous-officiers, vingt-neuf agents d’intervention, deux agents d’escalade. Ainsi que des plongeurs, deux membres de l’unité cynotechnique et deux chiens dressés.

Cependant, les autorités ont précisé que la recherche pourrait être compliquée en raison du fait que l’enfant souffre de troubles du spectre autistique. Les équipes de recherche ont, de ce fait, incité les habitants de la région à être vigilants et signaler tout indice ou information qui pourrait aider à retrouver l’enfant disparu. On précisera que pour l’heure, les recherches se poursuivent et les autorités espèrent pouvoir retrouver l’enfant sain et sauf dans les plus brefs délais.