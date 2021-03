Constantine : deux dealers de 51 et 65 ans arrêtés par la police

Deux dealers, âgés de 51 et 65 ans, ont été arrêtés par la police au niveau de la wilaya de Constantine. Cette arrestation intervient suite à la découverte d’une importante quantité de produits à effet psychotrope.

Tout a commencé au niveau de l’un des quartiers du centre-ville de Constantine. Les policiers de la brigade de lutte contre les stupéfiants, pendant qu’ils effectuaient leur ronde habituelle, ont pu remarquer un individu suspect au niveau de l’une des entrées de la cité Rahmani Achour.

Une importante saisie

L’individu, dont le comportement a éveillé les soupçons des éléments de la police, a été interpellé sur le champ, et a été soumis à une fouille corporelle qui a permis la découverte de cinq plaquettes de produits à effet psychotrope. Les policiers ont pu récupérer les deux plaquettes, (trois de Kietyl et deux de Presiva), deux médicaments à effet psychotrope qui ne se vendent que sur prescription. Les policiers ont également saisi une somme d’argent.

Le mis en cause a été soumis a un interrogatoire au bout de lequel il va confier aux enquêteurs le nom et l’adresse de son fournisseur. Il s’agit d’un homme de 65 ans, qui sera également arrêté au niveau du centre-ville de Constantine. Une perquisition du domicile du deuxième suspect a également permis la récupération d’une quantité de Presiva, mais aussi des produits psychotropes de cinq marques différentes ainsi que cinq flacons contenant un produit liquide analgésique.

Bilan de cette opération menée par les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants de la sûreté de wilaya de Constantine : plus de 800 comprimés de médicament à effet psychotrope de différents types, cinq flacons de produits stupéfiants, ainsi qu’une somme d’argent qui provient des activités illicites des deux dealers.

Les deux mis en cause sont poursuivis pour détention et stockage illégaux de produits psychotropes dans le but de les commercialiser. Ils ont été présentés devant le procureur de la république prés le tribunal de Constantine.