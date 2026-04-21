Constantine : deux arrestations pour diffusion de contenus immoraux sur TikTok

La brigade de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra d’Ali Mendjeli, dans la wilaya de Constantine, a procédé à l’arrestation de deux individus impliqués dans deux affaires distinctes liées à la diffusion de contenus jugés contraires aux bonnes mœurs sur les réseaux sociaux. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de sécurité pour lutter contre les différentes formes de criminalité, notamment la cybercriminalité.

Selon les éléments de l’enquête, la première affaire a été déclenchée après que la cellule de lutte contre les crimes cybernétiques a repéré un compte appartenant à une jeune femme qui publiait, via l’application TikTok, des vidéos qualifiées d’indécentes et destinées au grand public. Après coordination avec le parquet local près le tribunal d’El Khroub, les services de police ont mené des investigations techniques ayant permis d’identifier la suspecte et de procéder à son interpellation au niveau de la nouvelle ville Ali Mendjeli.

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Dans la seconde affaire, les policiers ont arrêté un individu ayant utilisé son compte sur la même plateforme pour diffuser des contenus portant atteinte à la morale publique. Il s’agit notamment de vidéos incitant à la dépravation, ainsi qu’un autre enregistrement comportant des propos offensants envers le sacré. Après accomplissement des procédures légales et en coordination avec le parquet compétent, le suspect a été identifié, arrêté et conduit au siège de la sûreté de daïra pour les besoins de l’enquête.

À l’issue des investigations, deux dossiers judiciaires distincts ont été constitués à l’encontre des mis en cause, qui ont été présentés devant le parquet près le tribunal d’El Khroub.

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Drame à Khenchela : deux frères noyés dans un bassin d’eau

La région de Taïba, relevant de la commune de Taouzianet dans la wilaya de Khenchela, a été secouée par un drame tragique marqué par la mort de deux frères par noyade dans un bassin d’eau. En revanche, leur troisième frère se trouve dans un état critique.

Les trois enfants, dont deux jumeaux âgés de 10 et 13 ans, s’étaient rendus dans un plan d’eau situé au lieu-dit Taïba, dans une zone rurale au nord de Taouzianet, pour s’y baigner. Ils ont malheureusement tous été emportés par les eaux. L’intervention des éléments de la brigade de plongée de la Protection civile a permis de repêcher les corps sans vie des deux frères jumeaux, tandis que le troisième a été évacué en urgence vers la polyclinique de Taouzianet.

Ce drame survient au lendemain d’un autre incident similaire ayant coûté la vie à un enfant de 12 ans dans un bassin d’eau dans la commune de Baghai. Une situation qui relance les interrogations sur les mesures de sécurisation et de surveillance de ces plans d’eau, souvent à l’origine de tragédies à l’approche de la saison estivale.

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