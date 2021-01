Constantine : Chercheur en science islamique mystérieusement disparu

Un Chercheur et Professeur en sciences islamiques, exerçant à l’université de Constantine, avait mystérieusement disparu très tôt dans la matinée du vendredi passé. Cela fait maintenant deux jours que sa famille est restée sans la moindre nouvelle.

Le professeur et chercheur en Sciences islamiques à l’université de L’Émir Abdelkader de Constantine, Belkacem Fillali, est sorti de son domicile peu avant l’aurore du vendredi passé, et ce après avoir dit à sa famille qu’il allait faire sa marche quotidienne, qu’il pratiquait en guise d’activité sportive, et c’est depuis ce moment qu’aucune nouvelle de lui n’est parvenue à sa famille.

Le chercheur disparu habitait dans la région de Chaabat Al Madbouh, dans la commune de Hamma Bouziane, dans la wilaya de Constantine, il était professeur conférencier à l’université de l’Émir Abdelkader, avant qu’il ne disparaisse, laissant ainsi sa famille dans une grande inquiétude, surtout que cette dernière sait qu’il est atteint d’une maladie cardiaque, qui l’obligeait à se soumettre à un traitement.

Selon l’un des fils de ce professeur, il paraît que ce dernier avait exprimé son souhait de quitter définitivement la maison, et d’aller enseigner dans des universités islamiques aux pays du golf. Le professeur, et toujours selon son fils qui est à sa dernière année secondaire, avait entamé une grève de faim la semaine dernière qui a duré trois jours, durant laquelle il a également arrêté son traitement médical.

Le professeur Fillali Belkacem est un chercheur en sciences islamiques, âgé de 50 ans, il est le père de cinq enfants, et il est connu sur le territoire national pour avoir animé plusieurs conférences télévisées, dont la dernière en date est intitulée « Le rôle des Oulémas algériens dans l’écriture de la Sira du prophète Mohamed QSSL ».