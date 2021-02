Constantine : Bedoui et Boudiaf au cœur d’une nouvelle affaire

Deux anciens ministres du gouvernement Bouteflika, devront être entendus dans le cadre d’une instruction sur le projet de la nouvelle aérogare internationale Mohamed Boudiaf de Constantine.

Il s’agit de l’ancien ministre de la Santé Abdelmalek Boudiaf et l’ancien premier ministre Noureddine Bedoui. Néanmoins, les faits objet de l’instruction remontent à l’époque où ces deux anciens cadres étaient successivement walis de Constantine.

Selon ce qu’a rapporté le quotidien El Watan ce dimanche, citant des sources fiables, les deux hommes seront présentés dans les prochains jours devant le juge d’instruction près le tribunal de Constantine.

Les faits remontent au mandat de Abdelmalek Boudiaf à la tête de la wilaya de Constantine entre 2005 et 2010, et celui de Noureddine Bedoui entre 2010 et 2015. L’affaire en question concerne le projet de la nouvelle aérogare internationale Mohamed Boudiaf

Le projet en question avait, selon le même journal, dévoré des sommes colossales et a accumulé des retards considérables dans sa réalisation. Plusieurs autres anciens cadres sont également concernés par l’instruction en cours.

Plusieurs autres hauts responsables cités

Il s’agit selon la même source, de Ammar Tou ancien ministre des transports et Tahar Sekrane, ancien wali de Constantine entre 1999 et 2005.

À noter que le projet de l’aérogare avait été lancé en 2001 pour un montant de 441 millions de dinars. Après plusieurs réévaluations, la réalisation et les équipements ont coûté 2954 milliards de dinars. Son lancement effectif a eu lieu en juin 2013.

En revanche, le quotidien El Watan indique que « le coût réel du projet après sa réception ne sera jamais communiqué », citant « des insuffisances dans l’étude » à l’époque même des travaux.