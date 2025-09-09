Constantine – Alger : voici le programme des trains de la SNTF

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé la mise à jour du programme de circulation des trains sur la ligne Constantine – Alger – Constantine. Cette liaison, très fréquentée par les voyageurs de l’Est algérien, sera désormais assurée plusieurs jours par semaine avec des arrêts dans plusieurs wilayas.

Selon le communiqué de la SNTF, le train au départ de Constantine en direction d’Alger circulera les dimanches, mardis et jeudis.

Heure de départ : 06 h 40 depuis la gare de Constantine .

. Heure d’arrivée : 13 h 52 à la gare d’Alger-Agha.

Le train effectuera plusieurs arrêts intermédiaires dans les gares suivantes : El Kharoub, Télghma, Chelghoum Laid, Tadjnanet, El Eulma, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Béni Mansour, Bouira, Thénia et Boumerdès.

Cet horaire est pensé pour faciliter les déplacements des travailleurs et des étudiants qui voyagent régulièrement entre les deux villes.

Horaires des trains Alger – Constantine : les retours facilités

Dans le sens inverse, la desserte Alger – Constantine sera assurée les samedis, lundis et mercredis.

Heure de départ : 06 h 30 depuis la gare d’Alger-Agha .

. Heure d’arrivée : 13 h 14 à la gare de Constantine.

Le trajet suivra le même itinéraire, permettant aux passagers de relier la capitale à plusieurs villes de l’Est du pays. La durée du trajet est d’environ 6 heures et 44 minutes.

La réorganisation des horaires vise à répondre à la demande croissante des voyageurs, notamment étudiants, travailleurs et familles qui se déplacent régulièrement entre Constantine et Alger. Le train reste une alternative pratique et économique face aux longs trajets routiers et aux coûts élevés du transport aérien.

La SNTF invite les passagers à se rapprocher de ses guichets et de ses canaux officiels pour toute information complémentaire.

La modernisation et la régularité du service ferroviaire font partie des priorités de la SNTF, souhaitant offrir un service de transport public performant et accessible.

