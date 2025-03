Constantine, Alger… : Les prouesses de BELUX qui redessinent l’Algérie nocturne

L’Algérie ne se découvre pas uniquement au grand jour. Depuis quatre décennies, ses nuits s’illuminent pour révéler une autre facette de son patrimoine, grâce au travail visionnaire de BELUX.

Entre prouesses techniques et sens artistique, cette entreprise a transformé l’éclairage public en un outil narratif, capable de redonner vie aux sites ancestraux et de réécrire l’identité urbaine des villes algériennes. Des universités aux monuments emblématiques, BELUX a insufflé une dynamique inédite, mêlant innovation technologique et respect des traditions.

Au fil des années, des projets phares comme le Tramway d’Alger ou le Transrhumel de Constantine ont marqué les esprits, tandis que des initiatives pédagogiques ont formé une nouvelle génération d’architectes. Mais au-delà des réalisations concrètes, c’est une philosophie qui se dessine : la lumière comme vecteur d’émotion collective et de dialogue entre les époques.

Cet article explore comment BELUX réinvente l’Algérie nocturne, en soulignant deux axes majeurs : l’éducation des talents locaux et la création d’une signature lumineuse unique. Plongée dans un univers où chaque rayon raconte une histoire.

Former les architectes de demain : BELUX et la révolution pédagogique

L’histoire commence en 2013, lorsque BELUX décide de sortir des chantiers pour investir les amphithéâtres.

L’entreprise lance alors une série de conférences itinérantes dans les universités algériennes, ciblant les étudiants en architecture et en urbanisme. Objectif : éveiller les consciences à l’art de la mise en lumière. Loin d’être un simple cours technique, ces rencontres deviennent des laboratoires d’idées, où la lumière se présente comme un « pinceau urbain ».

Il ne s’agissait pas seulement d’expliquer comment installer un projecteur, mais de montrer que l’éclairage peut révéler l’âme d’un lieu. Les étudiants apprennent à manipuler les nuances chromatiques, à jouer avec les ombres pour exalter les reliefs d’un monument, ou encore à intégrer des technologies LED peu énergivores. Ces ateliers préparent surtout le terrain pour un projet plus ambitieux : le Concours national de mise en lumière de Constantine, lancé en 2014.

Ce défi, ouvert aux jeunes architectes et artistes, visait à redessiner l’identité nocturne de la ville surnommée « La Cité des ponts suspendus ». Les participants ont imaginé des installations qui transforment le vieux rocher de Constantine en une toile lumineuse, où chaque détail architectural retrouve sa grandeur. Le gagnant, un étudiant de l’École polytechnique d’architecture et d’urbanisme (EPAU), conçoit un éclairage dynamique pour le pont Sidi M’Cid, soulignant sa structure tout en créant des reflets dans le Rhumel.

Cette initiative marque un tournant : elle prouve que la lumière peut être à la fois un outil patrimonial et un levier d’innovation sociale. Aujourd’hui, plusieurs lauréats du concours collaborent avec BELUX sur des projets d’envergure, perpétuant ainsi une vision où la formation et la créativité s’allient pour façonner le paysage nocturne.

De l’éclairage fonctionnel à l’art urbain : les grands chantiers qui redéfinissent l’Algérie

Si la formation des talents a été une première étape, BELUX a rapidement matérialisé ses ambitions à travers des chantiers monumentaux. Prenons l’exemple du Tramway d’Alger : ici, l’éclairage ne se contente pas de guider les voyageurs. Les stations, pensées comme des « lanternes urbaines », mélangent matériaux locaux et éclairages indirects, créant une harmonie entre modernité et tradition ottomane.

À Constantine, le projet Transrhumel va encore plus loin. Ce téléphérique urbain, intégralement illuminé par BELUX, devient de nuit un fil d’or suspendu au-dessus des gorges. Les cabines, équipées de LED colorées, offrent aux passagers une expérience sensorielle tout en mettant en valeur le paysage.

Mais c’est sans doute la Nouvelle Ville Ali Mendjeli qui incarne le mieux cette philosophie. Dans cette cité futuriste, BELUX a conçu un éclairage interactif : des capteurs ajustent l’intensité lumineuse selon l’affluence, tandis que des fresques LED animent les façades lors des fêtes nationales.

Et demain ? BELUX rêve d’un Festival de la Lumière itinérant, où villes et villages rivaliseraient de créativité éphémère. Imaginez la Casbah d’Alger transformée en galerie à ciel ouvert, ou les ruines romaines de Timgad revisitée par des mapping vidéo.

Ainsi, grâce à ces projets, BELUX écrit une nouvelle page de l’histoire algérienne – une page où la nuit devient un espace de mémoire, de poésie et de rassemblement.