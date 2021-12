Constantine : 700 000 euros détournés par des employés d’une banque

Une agence de banque constantinoise a été le théâtre d’un détournement de plus de 700 milles euros, à la suite de la découverte par les inspecteurs de ladite banque d’opérations frauduleuses ayant causé la perte d’importantes sommes d’argent en devise.

Selon un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya de Constantine, une enquête a été lancée par la brigade économique et financière de la police judiciaire, pour mettre la lumière sur cette affaire.

Quatre employés de la banque sont en effet impliqués et font actuellement l’objet d’une instruction judiciaire à la suite de la mise à nu d’un découvert bancaire au niveau d’un des comptes en devises de l’agence constantinoise dont le nom n’a pas été dévoilé.

Liste des chefs d’accusation

En outre, l’enquête policière a révélé que les employés avaient entre 2015 et 2020, effectué des opérations de changes dans le cadre de l’allocation touristique en utilisant plusieurs passeports à l’insu de leurs propriétaires. Plus de 700 milles euros, aurait été écoulée sur les places du marché de change parallèle.

Poursuivis pour utilisation malhonnête et intentionnelle à des fins personnelles de fonds d’un établissement bancaire, mauvaise exploitation d’une fonction et abus de pouvoir, en violation de la législation et de la réglementation relatives aux échanges et aux mouvements de capitaux vers et depuis l’étranger, en ne respectant pas les procédures prévues et les formalités requises.

Les quatre mis en cause dont l’age varie entre 33 et 61 ans ont été présentés devant le parquet du tribunal de Ziadia pour répondre à l’ensemble des chefs accusations pour lesquels ils sont poursuivis.