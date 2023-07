Consommation : les prix en chute en juin 2023 selon l’ONS

Selon l’Office national des statistiques (ONS), les prix à la consommation ont connu une baissée en juin 2023 par rapport au mois précédent (mai 2023). Les prix des biens alimentaires sont particulièrement touchés, enregistrant une baisse de 1,3 %.

Cette année 2023 est relativement moins onéreuse pour le consommateur en comparaison à l’année précédente.

L’ONS enregistre une baisse de l’indice des prix à la consommation en juin 2023

L’Office National des Statistiques a publié son rapport annuel concernant l’Indice national des prix à la consommation. Cet indice est calculé en observant les prix dans 17 villes et villages représentatifs du pays. Cette étude permet de comparer l’évolution des prix dans diverses régions du pays.

Les produits alimentaires, notamment agricoles, sont les plus touchés par cette baisse avec une chute de 3 % des prix. Les fruits ont connu une baisse modérée de 2,7 %, tandis que la viande de poulet, les légumes et les poissons ont enregistré des baisses plus élevées, respectivement de 11,6 %, 12 % et 12,6 %. En contrepartie, les prix de la viande rouge ont augmenté de 2,1 %.

Les biens alimentaires industriels ont connu une hausse de 1,4 %, principalement en raison de l’augmentation des prix du café de 6,5 % et des prix du pain et des céréales de 0,5 %.

Les prix des biens alimentaires en hausse par rapport à 2022

En comparaison avec juin 2022, les prix des biens alimentaires ont augmenté de 12,4 %. Les produits agricoles frais ont connu une augmentation de 20,9 %, avec une hausse encore plus importante pour les fruits, soit 39,8 %. Les produits alimentaires industriels ont également augmenté de manière plus modérée, avec une variation de +4,1 %, et une hausse de 14,5 % pour le café, le thé et les infusions.

Les prix des produits manufacturés ont augmenté de 0,7 % en juin dernier, tandis que les prix des services sont restés relativement stables, avec une variation de 0,1 %. En comparaison avec juin 2022, les prix des produits manufacturés ont augmenté de 7,2 %, tandis que ceux des services ont augmenté de 4,1 %.

En termes corrigés des variations saisonnières, l’indice des prix à la consommation est resté stable en juin 2023 par rapport au mois précédent.

Par rapport à juin 2022, les prix à la consommation en juin 2023 ont augmenté de 9,1% . L’inflation annuelle pour la période allant de juillet 2022 à juin 2023 est de 9,3 %.