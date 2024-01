Consommation de tabac en Afrique en 2024 : quel classement pour l’Algérie ?

L’utilisation du tabac reste un défi majeur pour la santé publique, causant un nombre alarmant de décès en Afrique et à travers le globe. Selon le dernier rapport sur les tendances du tabac de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre d’adultes utilisant du tabac dans le monde atteint le seuil alarmant des 1,25 milliard. Heureusement, l’OMS remarque une baisse continue de la consommation de tabac à l’échelle mondiale. Qu’en est-il de l’Algérie ?

Tabagisme : l’Algérie parmi les pays africains comptant le plus de fumeurs en 2024

Malgré les efforts de sensibilisation, le tabac demeure un problème sanitaire mondial, affectant profondément les individus, les communautés et les économies. En dépit de la connaissance répandue de ses dangers, le tabac reste une cause majeure de décès et de maladies évitables, y compris en Algérie.

Malgré les avancées, un nombre significatif de personnes, notamment en Afrique, continue de consommer du tabac de manière excessive. L’Algérie, déjà parmi les plus grands consommateurs de café en Afrique, figure également parmi les trois premiers pays du continent ayant le plus de fumeurs.

Voici les 10 pays africains avec le plus grand nombre de consommateurs de tabac (en milliers) :

Égypte : 18 183

Afrique du Sud : 8 350

Algérie : 6 665

République démocratique du Congo : 5 713

Soudan : 4 597

Madagascar : 4 585

Maroc : 3 541

Nigéria : 3 534

Éthiopie : 3 372

Kenya : 3 066

Cette liste met en lumière l’ampleur du défi que représente la lutte contre la consommation de tabac en Afrique. L’Algérie, déjà classée parmi les plus gros consommateurs de café d’Afrique, est sans surprise un des pays africains où le tabagisme est le plus fréquent.

Le tabagisme en baisse dans le monde

Malgré ce bilan alarmant, un rapport récent de l’OMS intitulé « Rapport mondial de l’OMS sur les tendances de la prévalence de l’utilisation du tabac 2000–2030 » montre que 150 pays sont parvenus à réduire avec succès la consommation de tabac.

Le Dr Ruediger Krech, directeur du Département de la promotion de la santé de l’OMS, souligne l’importance des progrès réalisés dans le contrôle du tabac, « Des progrès importants ont été réalisés dans le contrôle du tabac ces dernières années, mais il n’y a pas de place pour la complaisance. Je suis stupéfait par les efforts que l’industrie du tabac est prête à déployer pour poursuivre ses profits au détriment de nombreuses vies. Nous constatons que dès qu’un gouvernement pense avoir remporté la lutte contre le tabac, l’industrie du tabac saisit l’occasion de manipuler les politiques de santé et de vendre ses produits mortels ».