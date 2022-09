Consommation de carburants : où en est l’Algérie ?

Beaucoup de pays sont touchés par la hausse du prix du carburant qui impacte directement la consommation du citoyen. Les individus n’ont plus les moyens de faire un plein et rationnent donc l’essence en limitant le renouvellement du plein d’essence.

A contrario, les Algériens n’ont pas l’air avoir ce soucis. La consommation des citoyens algériens est en nette augmentation.

Selon l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), la consommation annuelle nationale estimée est de 15,6 millions de tonnes en ce qui concerne le carburant en 2021. L’essence, rien qu’à lui représente 3,6 millions de tonnes. En effet, le président de l’ARH, Rachid Nadil est intervenu à la radio notamment dans « L’heure du mardi » de la chaine3. Il a précisé que le pays était « en autosuffisance en matière de production de produits pétroliers ».

A noter que ces chiffres sont en hausse en comparaison aux années précédentes. En 2019, les Algériens consommaient 14,4 millions de tonnes de carburant. Cette consommation avait connu une petite baisse en 2020, passant à 12,59 millions de tonnes.

Prix du carburant : pourquoi cette augmentation au niveau mondial ?

Les prix du carburant ont atteint des niveaux record, et les citoyens de beaucoup de pays ressentent cet impact économique au quotidien. L’une des raisons de cette augmentation fulgurante est la reprise économique après la pandémie de la Covid-19. En effet, la production mais aussi les prix repartent à la hausse dès la reprise. Selon l’Union Française des industries pétrolières (UFIP) , cela suit une logique économique des plus connues : « Plus de demande, donc le prix augmente ».

De plus, l’invasion militaire russe de l’Ukraine a elle aussi eut un impact significatif sur la situation. Selon Immo Schottv professeur au Département de sciences économiques de l’Université de Montréal , « le conflit complique les chaînes d’approvisionnement, notamment le transport du pétrole, comme souvent dans les crises politiques et économiques». Cette situation géopolitique entraine des fluctuations des prix au sein du marché de l’hydrocarbure, ce qui a un impact direct sur le prix affiché au citoyen.