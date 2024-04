Consommation de café : L’Algérie domine le classement arabe

La passion des Algériens pour le café n’est pas nouvelle. Cette boisson chaude et réconfortante fait partie intégrante de la culture algérienne depuis des siècles. Elle est présente dans toutes les occasions sociales, des réunions de famille aux discussions entre amis.

Le café est également un élément important de l’hospitalité algérienne, souvent offert aux invités comme signe de bienvenue.

Les chiffres confirment l’amour des Algériens pour le café. En effet, avec une consommation annuelle moyenne de 3,5 kg par habitant, l’Algérie se classe au premier rang des pays arabes en termes de consommation de café, et même parmi les dix premiers consommateurs de café au monde !

Ce n’est donc, pas un hasard si l’Algérie est le pays d’origine de l’un des cafés les plus célèbres au monde, le café glacé, inventé à Mazagran en 1840. Le “mazagran”, café glacé traditionnel algérien, est aujourd’hui un symbole de l’héritage riche et diversifié du pays.

L’Algérie domine le marché du café arabe, loin devant ses concurrents

Le site WiseVoter confirme le statut de l’Algérie comme champion incontesté du café dans le monde arabe, avec une consommation annuelle qui dépasse largement celle de ses voisins.

Des données récentes révèlent que les Algériens consomment en moyenne 126 600 tonnes de café par an, soit plus du double de la consommation du Liban, deuxième pays du classement (33 120 tonnes de café par an).

En 2022, les Algériens ont dépensé plus de 800 millions de dollars pour importer du café, ce qui témoigne de l’importance économique de cette boisson pour le pays.

D’ailleurs, cette grande consommation peut être à l’origine de la forte augmentation des prix du café dans le pays. Cette tendance à la hausse est particulièrement visible dans les grandes villes, comme Alger, où les prix dans les cafés populaires et les établissements haut de gamme ont connu une augmentation fulgurante.

La récente controverse autour des prix pratiqués à l’aéroport Houari Boumediene en est une illustration frappante, suscitant des vifs débats sur les réseaux sociaux.

Notons que les cafétérias, omniprésents dans tout le pays, sont des lieux de vie importants où les gens se réunissent pour prendre un café, jouer aux dominos, discuter des affaires ou simplement se détendre.

Pour conclure, le café est plus qu’une simple boisson en Algérie. C’est un symbole de culture, de convivialité et de partage. Il est l’occasion de se rassembler, de discuter et de passer du temps ensemble.