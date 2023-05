Consommation de café en Afrique : l’Algérie dans le top 3

Les Algériens portent le café dans leurs cœurs, c’est un fait. Nous consommons chaque année des quantités non négligeables de cette substance aux pouvoirs revigorants. Toutes les castes sociales et les catégories d’âges sont concernées ; il n’y a pas de prérequis pour apprécier le café en Algérie.

Le dernier rapport de l’ICO (International Coffee Organisation) vient corroborer ces faits. L’étude a révélé le classement des pays du monde qui consomment le plus de café, et nous occupons une place de choix sur le podium des Africains accros à la caféine.

L’Algérie dans le top 3 de l’Afrique en consommation de café : résultats prévisibles ?

Notre amour pour le café en tant que peuple est tel qu’il est consommé à toutes les occasions. Au petit-déjeuner pour faire le plein d’énergie, pour faire passer un repas de midi bien copieux, ou avec une pointe de lait pour se « resserrer la tête » en fin d’après-midi. Toutes les excuses sont bonnes pour renflouer les jauges de caféine en Algérie, et ça se ressent dans les chiffres des études mondiales.

Le Coffee Report & Outlook, dernier rapport en date de l’ICO (avril 2023), fait par ailleurs état de la production et de la consommation de café un peu partout dans le monde. Sur le continent africain, nous sommes classés 2ᵉ plus gros consommateurs de café après l’Éthiopie. Talonnés de près par l’Égypte, le Maroc, l’Afrique du Sud et la Tunisie. Ce top 6 concentre à lui seul 74 % de la consommation totale de café en Afrique.

Une consommation de café en baisse pour l’Algérie

Même si notre pays trône sur l’Afrique, il n’en reste pas moins que notre consommation a connu une légère diminution l’an dernier. En effet, les chiffres de la même étude indiquent que celle-ci a baissé de 14,2 % pendant la saison 2021/2022.

L’analyse de l’ICO met en cause l’inflation que subit l’économie algérienne depuis cette même période « Depuis le milieu de l’année 2021, l’inflation est élevée en Algérie, poussée principalement par sa composante alimentaire. En Algérie, l’alimentation représente plus de la moitié des dépenses de 40 % des ménages » explique ainsi l’organisme en complément des données.