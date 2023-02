Conseils avant/après implant dentaire

Si vous avez perdu une ou plusieurs dents suite à des caries, une maladie parodontale ou encore avec l’âge, la meilleure solution pour les remplacer est sans doute l’implant dentaire, même si beaucoup appréhendent. Mais le meilleur moyen de laisser l’appréhension et l’angoisse derrière soi est sans doute de poser les bonnes questions.

Qu’est-ce qu’un implant dentaire ?

Un implant dentaire est une vis biocompatible qui sera introduite dans l’os de votre mâchoire pour supporter une ou plusieurs dents artificielles. Il existe différents types d’implants, votre dentiste choisira le meilleur selon votre cas et l’emplacement futur de l’implant. Pareillement, la pose d’implants se fait toujours dans des conditions strictes de stérilité afin de vous garantir une intervention sûre, non douloureuse et ainsi pérenne dans le temps.

De tout le corps médical, le dentiste semble générer le plus d’angoisse et de stress chez les patients. Ainsi, comme pour tout acte dentaire, une préparation psychologique s’impose avant la pose d’implant. Cela aide non seulement à améliorer ses conditions de déroulement mais permet également d’aider les patients à être en meilleure condition psychologique pour l’intervention. En effet, un patient qui est bien préparé est beaucoup plus propice à une intervention sans complications et avec un temps de rétablissement considérablement réduit.

Conseils avant la pose d’un implant dentaire

Vous trouverez ici les conseils les plus importants pour vous aider à vous préparer au mieux à votre chirurgie de pose d’implant :

Instaurer une bonne hygiène de vie

Afin de garantir que l’intervention se passe dans les meilleures conditions pour vous comme pour votre dentiste vous devez :

Eviter l’alcool à une intervalle minimale de 12h : cela permettra une meilleure efficacité de l’anesthésie mais également d’éviter certaines complications post-opératoires qu’on note chez les patients alcooliques.

Bien se reposer avant l’intervention : La chirurgie de pose d’implant se pratique généralement en début de journée, assurez-vous de faire une bonne nuit de sommeil et bien vous reposer avant de vous présenter à la clinique. Plus vous serez en forme, mieux l’intervention se passera.

se pratique généralement en début de journée, assurez-vous de faire une bonne nuit de sommeil et bien vous reposer avant de vous présenter à la clinique. Plus vous serez en forme, mieux l’intervention se passera. Prendre un petit déjeuner ou une collation : Dans la plupart des cas, la pose d’implant se fait sous anesthésie locale, c’est-à-dire que vous serez conscient durant toute la procédure. Pour éviter l’hypoglycémie souvent liée à l’anesthésie, assurez-vous de prendre des forces avant de vous présenter à la clinique. Si votre intervention est prévue sous anesthésie générale, toute alimentation doit être interrompue dès minuit de la veille de l’intervention.

Préparation psychologique

La pose d’implant est une intervention que votre dentiste a certainement pratiqué des centaines de fois, mais ça en fait pas pour autant une procédure banale. Car s’il s’agit du énième implant pour lui, il s’agit peut-être de votre premier. Pour cela, une fois en clinique, une infirmière est chargée de vous accueillir et de vous expliquer la procédure en détails tout en s’assurant de répondre à chacune de vos interrogations.

Entre temps, voici les réponses aux questions les plus couramment posées par les patients candidats à l’implant :

Est-ce qu’il y’a un traitement à prendre avant la pose d’implant ? Cela dépend si vous avez ou non des maladies d’ordre général (diabète, maladie cardiaque, hypertension…). Dans tous les cas, on vous conseillera d’instaurer une hygiène bucco-dentaire rigoureuse : brossage des dents, utilisation de bains de bouche…

Est-ce que je vais avoir mal pendant l’intervention ? Non, absolument pas. L’os de votre mâchoire destiné à recevoir l’implant est en réalité dépourvu de récepteurs de la douleur. On injecte une anesthésie locale pour endormir votre gencive et vous ne sentirez rien du tout !

Combien de temps dure la pose d’implant ? La durée de pose d’implant diffère d’un patient à un autre, en moyenne elle dure entre 30 minutes à 1heure par implant.

Conseils post opératoires

Avant la mise en place de l’implant, votre dentiste ou un membre de son équipe vous expliquera en détails les différents symptômes liés à la chirurgie. Présenter un ou plusieurs de ces symptômes est considéré comme une réaction normale de votre organisme :

La douleur : il est normal d’avoir mal aux mâchoires après dissipation de l’effet de l’anesthésique, on vous prescrira un antalgique pour soulager vos douleurs.

Œdème : il est normal d’avoir les joues enflées après la mise en place de l’implant. Veillez à appliquer une poche de glace de la manière dont on vous l’a indiqué en clinique.

Médication : après l’intervention, des médicaments vous seront prescrits. Assurez-vous de respecter les posologies et d’éviter toute automédication ou non-médication.

Alimentation : après l’intervention et jusqu’au 8ème jour, il faudra privilégier une alimentation molle. Éviter les aliments trop chauds ou trop froids et ne pas trop exposer ses sutures en les montrant à tout le monde. Si vous suivez bien les conseils post-opératoires donnés à la clinique, vous pourrez reprendre une alimentation variée à partir de la troisième semaine.