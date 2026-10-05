Récolte céréalière : Tebboune demande un Conseil des ministres consacré à l’agriculture

Le président Tebboune a demandé dimanche la préparation d’un Conseil des ministres consacré au secteur agricole. La décision est intervenue après un exposé sur le bilan de la récolte céréalière 2026. La réunion a aussi approuvé un financement de la BAD pour la ligne ferroviaire vers Tamanrasset.

Le président Abdelmadjid Tebboune a présidé ce dimanche 4 octobre une réunion du Conseil des ministres. L’ordre du jour comptait cinq points, dont le projet de loi de finances pour 2027. Nous avions présenté ses annonces sur le budget, les salaires et le rail dans un précédent article.

Un Conseil des ministres consacré à l’agriculture

Avant la clôture de la réunion, le président a confié une mission au ministre de l’Agriculture, Sid Ali Khaldi. Il l’a chargé, avec le secrétaire général du gouvernement, de préparer un Conseil des ministres consacré au secteur agricole. La Présidence n’a pas encore annoncé sa date.

Cette décision est intervenue après un exposé sur le bilan de la récolte céréalière de la campagne 2026. La Présidence n’a pas rendu publics les chiffres de production présentés lors de la réunion.

Un secteur suivi de près depuis l’été

La campagne 2026 s’annonçait exceptionnelle. Les autorités tablaient cet été sur plus de 5 millions de tonnes de céréales, un niveau record depuis plusieurs années. Le 28 juillet, le président avait annoncé l’autosuffisance en blé dur pour cette campagne.

Le chef de l’État suit le dossier de près. Le 20 septembre, le Conseil des ministres avait ordonné un bulletin mensuel de la production céréalière, suivi par les walis. Il avait aussi exigé la numérisation immédiate du paiement des récoltes à l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).

Le président avait également réclamé une loi d’orientation agricole plus efficace. Elle doit permettre d’affecter les surfaces cultivées aux cultures annuelles selon les besoins du pays. Nous avions présenté ce chantier dans notre article sur la future loi agricole.

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Rail vers Tamanrasset : le financement de la BAD approuvé

Le Conseil des ministres a approuvé un accord de financement de la Banque africaine de développement (BAD). Il porte sur le tronçon El Meniaa–In Salah–Tamanrasset de la ligne ferroviaire vers le Grand Sud. La Présidence n’a pas précisé le montant du prêt.

Le président a ordonné le lancement immédiat des différents tronçons de la ligne, avec une accélération des travaux. Il a aussi chargé le ministre des Travaux publics de transmettre ses remerciements aux travailleurs du secteur. Le Conseil a enfin examiné un projet de gare sur la section menant à Tamanrasset.

Niger, Tchad et « Moyen-Orient vert »

Le Conseil des ministres a aussi évalué la mise en œuvre des accords conclus avec le Niger et le Tchad. Le président a ordonné un suivi renforcé des projets engagés dans les deux pays. Il a chargé le Premier ministre, Sifi Ghrieb, de poursuivre la concertation avec ses homologues nigérien et tchadien. Lors de son entrevue avec la presse, il avait qualifié de « tentative de provocation » le récent coup d’État manqué au Niger.

Avant la clôture, le Conseil a validé un décret présidentiel approuvant la charte de l’initiative « Moyen-Orient vert ». Les pays participants avaient adopté ce texte à Riyad. Le président a ainsi conclu une réunion largement consacrée à l’économie et aux grands projets.

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