Conseil des ministres : vers l’adoption de l’anglais dès le primaire

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, ce dimanche 19 juin 2022 ; une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen et au débat du projet de loi organique relative aux associations et du projet de loi de Finances complémentaire 2022 (PLFC). Ainsi qu’aux exposés relatifs à la révision des programmes éducatifs et du manuel scolaire ; et les préparatifs du 60e anniversaire de l’indépendance, a fait savoir un communiqué de la Présidence de la République.

Concernant le secteur de l’éducation national ; le Président Tebboune a souligné « la nécessité de réviser les programmes éducatifs » ; « en interdisant strictement la révision des programmes au cours des saisons scolaires ».

Selon le même communiqué, d’après une étude approfondie d’experts et de spécialistes ; il a été décidé « d’introduire l’enseignement de la langue anglaise dès le cycle primaire ».

Toujours par rapport à l’éducation nationale ; le Président de la République a évoqué le phénomène du poids lourd des cartables scolaires ; et a ordonné, à cet effet, « le lancement immédiat d’une large consultation auprès des acteurs du secteur de l’éducation ; pour aboutir à une vision unifiée quant à ce phénomène et son adoption immédiate ».

Le Conseil des ministres a également approuvé « l’ajout de deux vols vers l’État du Qatar ; dans le cadre du programme de vols de la compagnie nationale, Air Algérie ». Ainsi, le programme des vols est de trois au lieu d’un seul vol par semaine.