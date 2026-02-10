Conseil des ministres : Tebboune ordonne le lancement de 2 stations de dessalement dans ces wilayas

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à plusieurs dossiers prioritaires, notamment l’approvisionnement du marché national durant le mois de Ramadan et l’état d’avancement des programmes complémentaires dans certaines wilayas.

Selon un communiqué officiel, la réunion a abordé les mesures visant à garantir la disponibilité des produits de large consommation durant le mois sacré. Le chef de l’État a insisté sur la nécessité de créer toutes les conditions permettant aux citoyens de passer Ramadan dans la sérénité, soulignant le caractère particulier de cette période marquée par la solidarité et la cohésion sociale.

Secteur de l’eau : lancement imminent de deux stations de dessalement

Le dossier de l’eau a occupé une place importante lors de cette réunion. Abdelmadjid Tebboune a ordonné au ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique de lancer, dès le mois prochain, la réalisation de deux stations de dessalement dans les wilayas de Tamanrasset et Tindouf.

Le chef de l’État a qualifié ces projets de stratégiques, notamment pour les habitants du grand Sud, où la gestion de l’eau demeure un enjeu majeur.

Dans le même contexte, le président a ordonné la création d’une nouvelle station à Tindouf dédiée au traitement et à l’épuration des eaux usées. Cette infrastructure vise principalement à soutenir les projets agricoles prometteurs dans la région.

Le président Tebboune a également demandé un renforcement des mesures de prudence et de contrôle lors des opérations de déversement des eaux excédentaires des barrages pleins. L’objectif est d’éviter tout risque lié à une mauvaise gestion ou à des accidents.

Le chef de l’État a insisté sur le respect strict des plans de distribution d’eau potable à l’échelle nationale tout au long de l’année. Il a dénoncé la récente coupure d’eau dans la wilaya de Chlef, qu’il a qualifiée d’inacceptable, tout en avertissant contre tout relâchement pouvant provoquer de telles situations.

Approvisionnement du marché : assurer la stabilité durant Ramadan

Dans ce cadre, le président Tebboune a demandé au gouvernement de renforcer sa mobilisation et d’adopter une approche plus efficace afin de répondre rapidement aux préoccupations des citoyens.

Le président de la République a salué l’abondance constatée dans plusieurs produits, y compris agricoles et d’origine animale. Il a toutefois insisté sur le fait que cette disponibilité doit obligatoirement se traduire par une amélioration des prix sur les marchés durant ce mois.

Pour lui, la régulation des prix et la protection du pouvoir d’achat restent des priorités, surtout en période de forte consommation.

Programmes complémentaires : nouveaux projets pour les wilayas moins développées

Enfin, le Conseil des ministres a examiné l’avancement des programmes complémentaires des wilayas de Khenchela, Tissemsilt, Djelfa et Tindouf. Le président a salué l’exécution des projets dans les délais prévus.

Il a également ordonné au gouvernement de préparer de nouveaux programmes complémentaires en faveur des wilayas les moins développées, notamment celles récemment créées.